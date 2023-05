amp futbol

Tylko remis na początek

Sobota, 13 maja 2023 r. 11:23 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu III turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z gospodarzami, Stalą Rzeszów 0-0. Chociaż legioniści wyraźnie dominowali przez całe spotkanie i oddali sporo strzałów na bramkę, brakowało skuteczności i jakości w ofensywie, by pokonać ostatni zespół w ligowej tabeli. W niedzielę o godzinie 9 przeciwnikiem "Wojskowych" będą Nowe Technologie Różyca, a o godzinie 11:30 Śląsk Wrocław.









W 2. minucie legioniści wykonywali rzut rożny, jednak Dominik Abramczyk nie zdołał dojść do dośrodkowanej piłki. 3 minuty później Adrian Bąk uderzył z rzutu wolnego prosto w mur. Goście nie pozwalali jednak Stali Rzeszów dojść do piłki, przez pierwsze minuty wyraźnie dominując. W 7. minucie daleko do Westbrooka zagrywał Andrzej Szczęsny, ale ten nie sięgnął futbolówki i znów do ataku ruszyli legioniści. W 9. minucie byli bardzo blisko zdobycia bramki - po dalszym rogu strzelał z ostrego kąta Dominik Abramczyk, niestety minimalnie się pomylił. W 15. minucie mieliśmy pierwszą dobrą sytuację dla Stali po tym, jak Maks Moroz zagrał kulą w pobliżu własnej bramki. Gospodarze źle jednak wykonali ten stały fragment i Ślusarczyk wybił piłkę głową. Po chwili na strzał zdecydował się Westbrook. To uderzenie było niecelne. W odpowiedzi doskonałą okazję miała Legia, ale zabrakło skutecznego wykończenia. W doliczonym czasie Ślusarczyk popędził na bramkę, zagrał do Abramczyka, a ten zamiast strzelać, zdecydował się odegrać do kolegi. Jeszcze Hamza zagrał kikutem, ale legioniści nie wykorzystali stałego fragmentu i sędzia zakończył pierwszą połowę.



Tuż po przerwie legioniści byli blisko zdobycia pierwszej bramki w tym spotkaniu, ale ponownie zabrakło skuteczności. W 26. minucie bardzo dobrze uderzał Adrian Bąk, jednak Mateusz Florek zdołał obronić. Chwilę później Ślusarczyk świetnie uderzył po rzucie wolnym, a bramkarz Stali miał sporo pracy. Legioniści dominowali, oddawali strzały, jednak nie byli w stanie udokumentować przewagi golem. Bardzo blisko byli tego w 36. minucie, ale golkiper Stali był w sobotę znakomicie dysponowany. Chwilę później mieliśmy świetny strzał Hamzy, a następnie słupek po uderzeniu Moroza.



Stal Rzeszów 0-0 Legia Warszawa



Stal: 11. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 5. Ray Westbrook, 8. Jakub Guściora, 9. Marcel Zając, 13. Hamza Lmoudene, 23. Przemysław Gromek

trener: Kacper Gajdek



Legia: 19. Szymon Kiernoz, 6. Piotr Wykrota, 8. Adrian Stanecki 9. Dominik Abramczyk 13. Mateusz Ślusarczyk, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk

grali także: Maks Moroz

trener: Jakub Popławski