amp futbol

Remis i porażka w III turnieju. Niemoc strzelecka trwa

Niedziela, 14 maja 2023 r. 12:26 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym niedzielnym meczu III turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Nowymi Technologiami Różyca 0-0. W drugim natomiast legioniści przegrali ze Śląskiem Wrocław 0-1. Chociaż zawodnicy stołecznego zespołu mieli obu spotkaniach mnóstwo sytuacji, nie udało im się w całym turnieju zdobyć nawet jednej bramki.



Legia Warszawa 0–0 Nowe Technologie Różyca



W 2. minucie legioniści przeprowadzili pierwszą składną akcję - Mariusz Adamczyk pobiegł z własnej połowy i oddał strzał, jednak bramkarz poradził sobie z tym uderzeniem. Chwilę później legioniści mieli kolejne dwie dogodne sytuacje, których nie zdołali wykorzystać. W 12. minucie oglądaliśmy jeszcze jedno uderzenie po stronie stołecznego zespołu, ale i ono było niecelne. Żaden z zespołów nie forsował tempa i choć Legia była stroną wyraźnie dominującą, podobnie jak w sobotę, nie potrafiła udokumentować tego bramka. W 17. minucie legioniści mieli najlepszą jak do tej pory sytuację, po rzucie rożnym. Niewiele zabrakło, by pokonać Kuprijanowa. Chwilę później z dystansu uderzył Moroz, ale i tym razem piłka nie trafiła do bramki.



Na początku drugiej połowy okazję mieli zawodnicy Nowych Technologii. Było groźnie, ale ostatecznie Daniel Paszkot sobie poradził. W 25. minucie mieliśmy składną akcję w wykonaniu legionistów, ale na koniec Abramczyk niezbyt dobrze zagrał do Adamczyka i ten nie mógł oddać strzału. W 27. minucie Adamczyk zagrał do Abramczyka, ten uderzył, ale bramkarz obronił nogą. Chwilę później powinno być 1-0 dla Legii. Jeszcze w polu karnym leżał Adrian Bąk, chyba po kontakcie z bramkarzem, jednak sędziowie nie dopatrzyli się przewinienia. W 29. minucie po błędzie Ślusarczyka do głosu doszli rywale, którzy przejęli piłkę, a następnie wywalczyli rzut rożny. W 33. minucie świetnie uderzał Maks Moroz. W 37. minucie Idowski wychodził sam na sam z Paszkotem, na szczęście bramkarz Legii zachował się przytomnie. Chwilę później mieliśmy doskonałą okazję dla stołecznego zespołu, ale Kuprijanow po raz kolejny potwierdził swoją jakość. Legioniści naciskali, ale defensywnie usposobieni rywale radzili sobie z niezbyt szybkimi i precyzyjnymi atakami. W doliczonym czasie blisko bramki był jeden z zawodników z Warszawy. To była doskonała sytuacja do zdobycia bramki, Moroz zagrał do Adamczyka, ten strzelił mocno, ale bramkarz wyszedł górą z tego pojedynku.



Nowe Technologie: 22. Ołeksandr Kuprijanow, 8. Sebastian Idowski, 9. Dawid Kaczmarek, 10. Szymon Smolarek, 14. Michał Pryk, 16. Anatolij Miedwiediuk, 78. Sławomir Plicha

trener: Rafał Chorąży



Legia: 30. Daniel Paszkot, 4. Adrian Stanecki, 6. Piotr Wykrota, 9. Dominik Abramczyk, 13. Mateusz Ślusarczyk, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk

grali także: Moroz, Żebrowski, Zdzieborski

trener: Jakub Popławski



Śląsk Wrocław 1-0 (0-0) Legia Warszawa

1-0 - 28:18 Mohcine Chrharh



Już na początku meczu Marokańczycy ze Śląska przeprowadzili bardzo dobrą akcję, ale świetnie interweniował Ratyński. W odpowiedzi uderzał Adrian Bąk, jednak nie zdołał pokonać bramkarza. Kolejne minuty przyniosły ciekawe sytuacje z obu stron. W 12. minucie wydawało się, że pownien być gol dla Legii, Adamczyk spotkał się sam na sam z bramkarzem, jednak z najbliższej odległości trafił w Materaca. Chwilę później Materac w ekwilibrystyczny sposób uratował swój zespół. Bardzo bliski zdobycia bramki był Moroz.



Na początku drugiej połowy Adamczyk wykonywał rzut wolny, Abramczyk sięgnął jeszcze piłkę, ale nie posłał jej do bramki. Zrobił to natomiast Mohcine Chrharh, który urwał się Adrianowi Staneckiemu i lekkim strzałem zdobył gola dla swojego zespołu. Po stracie bramki legioniści jakby się poddali. Nie oglądaliśmy jej zbyt często w akcjach ofensywnych. W 41. minucie zawodnicy z Warszawy mieli stały fragment, ale rozegrali go źle i nie stworzyli zagrożenia.



Śląsk: 1. Maciej Materac, 8. Marcin Lenart, 9. Abdelfattah Bachbach, 10. Mohcine Chrharh, 11. Ilyass Sbiyaa, 21. Dariusz Ziemiańczyk, 23. Łukasz Szczyrba

trener: Krzysztof Węgrzyn



Legia: 22. Patryk Ratyński, 4. Adrian Stanecki, 6. Piotr Wykrota, 9. Dominik Abramczyk, 13. Mateusz Ślusarczyk, 20. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk

grali także: Maks Moroz, Zdzieborski, Żebrowski

trener: Jakub Popławski



Terminarz

1-2.07. - V turniej (Wrocław)

2-3.09. - V turniej (Kraków)

14-15.10. - VI turniej (Bielsko-Biała)