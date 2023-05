U-16: Powołania dla legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 16 Rafał Lasocki ogłosił listę 20 zawodników powołanych na zgrupowanie realizowane w ramach projektu FUTURE i towarzyski turniej w Danii. Powołania otrzymało trzech zawodników Legii Warszawa - Igor Busz, Alex Cetnar i Mikołaj Kotarba. Zgrupowanie rozpocznie się 13 maja w Pruszkowie. W trakcie turnieju Polacy zagrają z Danią (17.05), Szwecją (19.05) i Belgią (21.05). Powołani: Mateusz Drążek (FC United Chicago), Brian Malecki (Górnik Zabrze), Michał Reterski (Jagiellonia Białystok), Wiktor Mamroł (Karpaty Krosno), Jan Kniat (Lech Poznań), Filip Zaczek (Lech Poznań), Igor Busz (Legia Warszawa), Alex Cetnar (Legia Warszawa), Mikołaj Kotarba (Legia Warszawa), Bartosz Kosiorek (Leicester City), Antoni Kociniewski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Kliś (Rekord Bielsko-Biała), Bruno Klimek (RCD Mallorca), Filip Kaczmarek (Sparta Praga), Dorian Markowski (Śląsk Wrocław), Kacper Symula (Wisła Kraków), Antoni Wójcik (Wisła Kraków), Igor Zieliński (Unia Oświęcim), Adam Matysek (Zagłębie Lubin), Kamil Nowogoński (Zagłębie Lubin)

