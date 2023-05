Na stadionach: Świata poza tobą nie widzę

Do końca rozgrywek ekstraklasy coraz bliżej i coraz bliżej wszystkich rozstrzygnięć sportowych. Śląsk desperacko broni się przed spadkiem i w meczu ostatniej szansy, przy wsparciu 11 tysięcy kibiców, wygrał z bezpośrednim rywalem do spadku. Znamy też już wszystkie ekipy, które w nowym sezonie będą miały okazję posmakować europejskich pucharów - w Lidze Mistrzów zagra Raków, zaś w Lidze Konferencji Europy zobaczymy Legię, Lecha i Pogoń.









Dyrektor ds. bezpieczeństwa na stadionie w Mielcu po raz kolejny dał znać o sobie - w tym sezonie na stadion nie weszła grupa legionistów, tym razem podobnie było z lechistami, którym zabroniono wniesienia transparentu. Gdańszczanie spędzili mecz na parkingu, gdzie prowadzili doping w akompaniamencie samochodowych klaksonów. Najliczniej w Ekstraklasie na wyjeździe pokazali się fani Jagiellonii, którzy i tak nie wykorzystali nawet połowy zamówionych biletów na niedaleki wyjazd do Warszawy - przy Łazienkowskiej obecnych było 600 fanów z Podlasia.



Konkretną oprawę na meczu z Górnikiem (niestety bez przyjezdnych) zaprezentowali widzewiacy - "Świata poza tobą nie widzę". Ultrasował z piro również Raków - tutaj jednak ze względu na wysokość trybuny prezentacja "Nie usłyszysz od nas basta - władcy świętego miasta" nie mogła wyjść najlepiej. Choreografie przygotowali również kibice Unii Tarnów, Unii Oświęcim, Górnika Konin, Elany, Włocłavii, Stilonu Gorzów i Odry Wodzisław. Przy okazji spotkania w Gorzowie niewiele zabrakło do wspólnych "harców", ale po tym, jak Stilon wysypał się na murawę, szybko interweniowała policja, zapobiegając bezpośredniemu starciu z połączonymi siłami Odry i Falubazu.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (600)

Fani Jagiellonii przyjechali do Warszawy pociągiem specjalnym w 600 osób, w tym Warmia Grajewo (17), Mazur Ełk (15) i FC Sokółka (20). Przyjezdni wywiesili sześć flag. Na trybunach ponad 22 tys. kibiców.



Raków Częstochowa - Lech Poznań (332)

Gospodarze zaprezentowali oprawę w postaci transparentu "Nie usłyszysz od nas basta - władcy świętego miasta", nad którym zaprezentowali sektorówkę w logo Hooligana, a całość uzupełniły świece dymne. Lech przyjechał w nadkomplecie (332 os.) i dobrze oflagował sektor gości.



Piast Gliwice - Korona Kielce (225)

Przyzwoity wyjazd Koroniarzy do Gliwic, gdzie stawiło się ich 225 z flagą "Dobre Chłopaki". Piast w skromnej liczbie w młynie.



Stal Mielec - Lechia Gdańsk (160)

Lechiści na ten daleki (600km) wyjazd pojechali transportem kołowym w 160 osób. Jako, że kierownik ds. bezpieczeństwa na stadionie Stali - Marek Zakrzewski ponownie chciał zostać szeryfem, i zabronił wniesienia przez gdańszczan transparentu - ci zrezygnowali z wchodzenia na stadion. Cały mecz spędzili na przystadionowym parkingu, gdzie wywiesili transparent.



Pogoń Szczecin - Miedź Legnica (100)

Na meczu ponad 18,5 tys. fanów. Portowcy mogli świętować awans do europejskich pucharów kolejny rok z kolei. Gości około setka z kilkoma flagami.



Śląsk Wrocław - Wisła Płock (89)

Jedenaście tysięcy fanów na meczu ostatniej szansy dla Śląska. Bardzo dobry doping wrocławian poniósł piłkarzy do wygranej i ci cały czas mają szanse na utrzymanie w ekstraklasie. Wisła przyjechała w 89 osób.



Cracovia - Zagłębie Lubin (68)

Słaby wyjazd Zagłębie do Krakowa, gdzie stawiło się ich 68 z jedną, niewielką flagą. Przyjezdni ograniczyli się do kilku okrzyków.



Warta Poznań - Radomiak Radom (50)

Na poniedziałkowym meczu rozgrywanym w strugach deszczu, pojawiło się niewiele ponad 1200 widzów, w tym 50-osobowa delegacja Radomiaka.



Widzew Łódź - Górnik Zabrze (-)

Widzewiacy na meczu zaprezentowali malowaną sektorówkę przedstawiającą człowieka na księżycu oraz gwiazdy, a całość uzupełnił transparent o treści "Świata poza tobą nie widzę". Prezentację uświetnił pokaz pirotechniczny - najpierw wulkany, później racowisko. Kibiców gości niestety brak, z powodu zamkniętego sektora dla przyjezdnych na łódzkim stadionie.



Niższe ligi:



Górnik Konin - Wiara Lecha (300)

Lechici obecni na trybunach w Koninie w ponad 300 osób z oflagowaniem. Gospodarzy w młynie więcej. Zaprezentowali malowaną sektorówkę, transparent "Jedyni chuligani tego miasta" oraz odpalili race.



MKS Kluczbork - Polonia Bytom (300)

Odra Opole - Stal Rzeszów (164)



Stilon Gorzów - Odra Wodzisław (164)

Odra przyjechała do Gorzowa w 164 os., w tym Falubaz (64). W trakcie spotkania zaprezentowali oprawę skierowaną do gospodarzy i ich niehonorowego zachowania z niedalekiej przeszłości - "Trudne sprawy: prawdziwy kibic Stilonu twierdzi, że Młody Stilon ich nie reprezentuje". Gospodarze czas prezentacji w sektorze gości wykorzystali jako okazję do ataku na klatkę i próbę (nieudaną) zerwania flag. Stilon tego dnia wspierany przez Chrobrego (31). Zaprezentowali transparent "Lubuskie całe niebiesko-białe", całość uzupełniły peleryny w barwach oraz świece dymne w barwach.



Chełmianka Chełm - Wisłoka Dębica (55)



Unia Oświęcim - Glinik Gorlice ()

Przyjezdni zobaczyli spotkanie dzięki uprzejmości gospodarzy, bowiem na wniosek policji sektor gości został zamknięty. Unia wspierana przez Hejnała Kęty (15) i Ruch (2) zaprezentowała oprawę - transparent "KSU - to coś więcej niż klub", nad którym odpalili race i świece dymne.



Arka Gdynia - Ruch Chorzów (-)

Mecz niestety bez przyjezdnych. Na trybunach 6 tys. kibiców.





Wyjazd tygodnia: 600 fanów Jagiellonii w Warszawie

Oprawa tygodnia: Choreo Widzewa na meczu z Górnikiem Zabrze



Legia Warszawa na meczu z Jagiellonią Białystok:

















Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Pogoń Szczecin na meczu z Miedzią Legnica:





Miedź Legnica na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Widzew Łódź na meczu z Górnikiem Zabrze:











Raków Częstochowa na meczu z Lechem Poznań:











Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:









Piast Gliwice na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Śląsk Wrocław na meczu z Wisłą Płock:





Wisła Płock na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Arka Gdynia na meczu z Ruchem Chorzów:





Wisła Kraków na meczu z Termaliką Nieciecza:





Unia Tarnów na meczu z Koroną II Kielce:





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Sandecją Nowy Sącz:









Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Odrą Opole:





Unia Oświęcim na meczu z Glinikiem Gorlice:





Górnik Konin na meczu z Wiarą Lecha:









Elana Toruń na meczu z Włocłavią Włocławek:











Włocłavia Włocławek na wyjazdowym meczu z Elaną Toruń:





Stilon Gorzów na meczu z Odrą Wodzisław:





Polonia Bytom na wyjazdowym meczu z MKS-em Kluczbork: