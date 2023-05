Z obozu rywala

Jagiellonia przed meczem z Legią. Bezpieczni

Czwartek, 11 maja 2023 r. 12:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 Legia Warszawa rozegra przedostatnie spotkanie na własnym stadionie w tym sezonie. Rywalem legionistów będzie Jagiellonia Białystok, której pozycja w tabeli do końca rozgrywek nie powinna już ulec znacznej zmianie. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala "Wojskowych".



Jagiellonia Białystok to przykład zespołu, którego oblicze zmienił nowy, młody trener. Białostoczanie ocierali się o dół tabeli, a pod wodzą szkoleniowca Macieja Stolarczyka mieli problem z wygrywaniem. Na dziewięć pierwszych meczów za jego kadencji w roku 2023 zremisowali aż sześciokrotnie, choć tylko jedna porażka na koncie wzbudzała pewien respekt. Te wyniki nie dawały bezpieczeństwa klubowi z Podlasia, więc nastały zmiany. W miejsce trenera Stolarczyka przyszedł 31-letni Adrian Siemieniec, który wcześniej prowadził rezerwy Jagiellonii. Od tego momentu "Jaga" wygrała trzy z pięciu spotkań, a jedno zremisowała. Dziesiąte miejsce w tabeli, osiem punktów przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Śląskiem Wrocław nie gwarantuje jeszcze utrzymania, ale daje pewne bezpieczeństwo.







Defensywa



Od początku pierwszym bramkarzem Jagiellonii jest Zlatan Alomerović, który w tych rozgrywkach opuścił tylko jedno spotkanie. Notuje bardzo udany sezon. pomimo że tylko pięciokrotnie utrzymywał czyste konto, to nie raz ratował skórę swoim kolegom.



Trener Siemieniec stawia na trójkę stoperów. Pierwszym wyborem szkoleniowca jest 22-letni Mateusz Skrzypczak, choć warto zaznaczyć, że nie wybiegł on na murawę w ostatniej kolejce. W linii obronnej zastąpił go o dwa lata młodszy Miłosz Matysik. Bardzo często w meczowej jedenastce oglądamy również Israela Puerto. Spory problem w Białymstoku jest z uzupełnieniem pozycji trzeciego stopera. Ostatnio najczęściej był nim Michał Pazdan, jednak doświadczony stoper prezentuje poziom poniżej swoich możliwości. Dodatkowo były zawodnik Legii w minionej kolejce ze Śląskiem Wrocław obejrzał dwie żółte kartki. Było to jego czwarte i piąte upomnienie, więc nie wybiegnie na murawę w piątek przy Łazienkowskiej. Swoje szanse na stoperze dostał również Dusan Stojinović, słoweński piłkarz, który do Białegostoku przyjechał zimą. W ostatnich trzech spotkaniach nie znalazł się w kadrze meczowej.







Pomocnicy



Na prawym wahadle najczęściej występuje Tomáš Přikryl (na zdjęciu niżej), który w tym sezonie ligowym nie może się pochwalić najlepszymi liczbami. Czech strzelił dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Po drugiej stronie boiska o pozycję rywalizują Bojan Nastić i Bartłomiej Wdowik. Bośniak i Polak rozegrali w tym sezonie podobną liczbę minut, choć ten drugi ma ich na swoim koncie o 22 więcej. W tym roku to również Polak coraz częściej występuje na tej pozycji, a w rundzie wiosennej zanotował już cztery asysty. W środku pola główną postacią Jagiellonii jest Nené, który strzelił w tym sezonie ligowym pięć goli i zanotował trzy asysty. Portugalczyk dysponuje fantastycznym uderzeniem, to jest jego zdecydowanie mocna strona. Nené nie wystąpi przy Łazienkowskiej, gdyż w ostatnim spotkaniu obejrzał 12. żółtą kartkę. Prawdopodobnie Portugalczyka zastąpi doświadczony Taras Romanczuk, który barwy Jagiellonii reprezentuje już blisko dziewięć lat. Kolejnym ważnym ogniwem białostoczan w pomocy jest Czech Michal Saček. Rolę trzeciego pomocnika w pierwszym składzie coraz częściej pełni wypożyczony na początku roku z włoskiej Spezii Aurélien Nguiamba.







Napastnicy



Nie ma co ukrywać, że Jagiellonia dysponuje najlepszym duetem napastników w Ekstraklasie, o czym świadczą choćby statystyki. Liderem klasyfikacji strzelców jest Marc Gual, który w tym sezonie zdobył aż 15 bramek. Hiszpan blisko w co drugim spotkaniu kieruje piłkę do bramki, a w rozgrywkach 2023/24 będzie reprezentował barwy Legii. Drugim najlepszym zawodnikiem pod względem strzelonych goli w Ekstraklasie jest jego rodak Jesús Imaz (na zdjęciu niżej), który na swoim koncie ma o dwa trafienia mniej. Łącznie snajperzy strzelili 28 goli, co stanowi aż blisko 61% wszystkich zdobyczy całego zespołu. Jest to bardzo mocny hiszpański duet, choć momentami wydaje się, że ich współpraca mogłaby wyglądać lepiej.







Przewidywany skład: Alomerović — Skrzypczak, Puerto, Matysik — Přikryl, Saček, Romanczuk, Wdowik — Nguiamba — Gual, Imaz



Ostatnie 5...

Jakimi wynikami zakończyło się ostatnie pięć meczów tych drużyn rozgrywanych w Warszawie?



28-11-2021 Legia 1-0 Jagiellonia

29-08-2020 Legia 1-2 Jagiellonia

22-02-2020 Legia 4-0 Jagiellonia

03-04-2019 Legia 3-0 Jagiellonia

27-02-2018 Legia 0-2 Jagiellonia



Historia



Będzie to 51. rywalizacja obu zespołów. Legioniści zwyciężali z Jagiellonią 21 razy (42%), a przegrywali 11-krotnie (22%). Remis padał 18 razy. Bilans bramkowy to 69 - 42 na korzyść warszawiaków. Kibice Legii szczególnie miło wspominają ostatnie spotkanie obu zespołów w Białymstoku. Warszawiacy przełamali blisko sześcioletnią niemoc na stadionie "Jagi", w dodatku w jaki sposób! Podopieczni trenera Kosty Runjaicia wygrali z gospodarzami aż 5-2. Spotkania w Warszawie w ostatnich latach układały się różnie, jednak częściej przy Łazienkowskiej górą byli legioniści.