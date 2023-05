Kapustka przejdzie badania

Pod koniec pierwszej połowy meczu z Pogonią problem z szybszym biciem serca zgłosił Bartosz Kapustka. Legionista nie wyszedł na drugą połowę - zastąpił go Igor Strzałek. Zmiana nie wynikała z problemów zdrowotnych - taka była decyzja szkoleniowca. "Kapi" nie wziął udziału w poniedziałkowym treningu, bo w tym czasie pracował na siłowni i z fizjoterapeutami.

ageon - 10 minut temu, *.. Tu pomoże tylko 5 dawka. odpowiedz

Michał - 11 minut temu, *.plus.pl Bartek dawaj na badania i wracaj bo w następnym sezonie walczymy na pełnej k....o mistrza! Zdrówka i jeszcze raz zdrówka! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

olew - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Bartek trzymaj się !!! jesteś fajny Grajek ! jesteś Legun ! Wszystko znormalnieje. odpowiedz

WdW - 46 minut temu, *.47.41 Kapustka to powinien karierę skończyć bo zdrowie jest ważniejsze niż jakieś kopanie piłeczki a nie dość ze koleś jest szklany to jeszcze ma problemy kardiologiczne,to jest proszenie się o tragedię odpowiedz

Macenty - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Chlał po zdobyciu PP i przy wysiłku dostał szybsze bicie. Kto nie miał zimnych potów i duszności na kacu ten życia nie zna. odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.chello.pl Zdrowia Kapi trzymaj się tam bracie odpowiedz

