KS Zamłynie Radom 1-2 Legia Ladies

Drużyna Legia Ladies przerwała serię trzech meczów bez zwycięstwa i dziś pokonała w wyjazdowym spotkaniu III ligi, Zamłynie Radom 2-1. Obie bramki dla naszej drużyny zdobyła Anna Kowalczyk , która zwycięskiego gola zdobyła w 88. minucie gry. Legia zajmuje piąte miejsce w tabeli ze stratą sześciu punktów do prowadzących Królewskich Płock. Tylko zwycięzca ligi zagwarantuje sobie awans do II ligi. Kolejne spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę, 21 maja o 19:00 z Ekosportem Białystok. Zamłynie Radom 1-2 Legia Ladies Bramki: Anna Kowalczyk 20', 88'

