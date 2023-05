Runjaić: Werder? Nic na ten temat nie wiem

Wtorek, 9 maja 2023 r. 18:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek drużyna Legii rozpoczęła przygotowania do kolejnego ligowego meczu. Pierwsza część zajęć odbyła się w siłowni, a następnie cała grupa przeniosła się na boisko. W treningu nie wzięli udziału Bartosz Kapustka, Cezary Miszta i Mattias Johansson.



Kapustka pracował z fizjoterapeutami i w siłowni, dodatkowo będzie miał wykonywane badania po tym jak w trakcie meczu z Pogonią poczuł zwiększone bicie serca. Miszta natomiast leczy uraz stawu skokowego, którego nabawił się dzień przed finałem Pucharu Polski. Jeżeli chodzi o nieobecność Szweda... to w zasadzie standard. Co rusz ma jakieś problemy, a wkrótce kończy swój pobyt przy Łazienkowskiej i nikt w tej chwili na niego nie liczy.









W trakcie zajęć trener Kosta Runjaić skomentował informacje, które pojawiły się na portalu WP SportoweFakty, jakoby menedżer proponował Runjaicia niemieckim klubom, a w szczególności Werderowi Brema. – Nic nie wiem o temacie Werderu. Koncentruje się na tym, byśmy z Jagiellonią zagrali lepiej niż w Szczecinie. Werder to dobry klub dla trenerów, bo rzadko ich zmienia i teraz też chyba tego nie planuje. Prędzej taka zmiana nastąpi w Eintrachcie Frankfurt, ale mnie to nie dotyczy - uciął spekulacje szkoleniowiec Legii.



Kontrakt Runjaicia z Legią obowiązuje jeszcze przez kolejny sezon.



Krótszy i lżejszy trening mieli zawodnicy, którzy dłużej zagrali w meczu z Pogonią - po krótkim rozbieganiu i rozgrzewce z piłkami grupa pograła w siatkonogę i udała się do budynku LTC. Pozostali pracowali kilkadziesiąt minut dłużej. Poniżej prezentujemy zdjęcia z treningu.



