Konkurs

Wygraj bilet na mecz Legia - Jagiellonia od Fortuny! [WYNIKI]

Czwartek, 11 maja 2023 r. 23:22 Redakcja

W piątek przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się przedostatni domowy mecz Legii w tym sezonie. Rywalem będzie Jagiellonia Białystok. Na ten moment zajętych jest ponad 17 tys. miejsc - zachęcamy do zakupu biletów! A dla Was mamy niespodziankę! Sponsor Legii, Fortuna - zakłady bukmacherskie, ufundował 15 wejściówek na to spotkanie! Co trzeba zrobić? Wytypować wyniki poniższych meczów Legii II i koszykarzy.



KURSY NA LEGIA - JAGIELLONIA

FORTUNA: 1 1.63 X 4.25 2 5.3







UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



WYTYPUJ:



PP: Legia II Warszawa - Broń Radom (środa, godz. 17)

[wynik końcowy łącznie z dogrywką, bez ewentualnych rzutów karnych]

przykładowa odpowiedź: 2-2



KOSZYKÓWKA: Spójnia Stargard - Legia Warszawa (czwartek, godz. 18:00)

[zwycięzca + liczba punktów zdobytych przez Legię]

przykładowa odpowiedź: Legia, 70



Punktacja za każdy mecz:

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy/remisu

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku / liczby punktów w koszykówce

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 4.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 bilet

2. miejsce - 2 bilet

3. miejsce - 2 bilet

4. miejsce - 1 bilet

5. miejsce - 1 bilet

6. miejsce - 1 bilet

7. miejsce - 1 bilet

8. miejsce - 1 bilet

9. miejsce - 1 bilet

10. miejsce - 1 bilet

11. miejsce - 1 bilet

12. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń w środa o godz. 17:00.