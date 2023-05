Wyniki legionistów w półmaratonie we wrotkarstwie

W Grodzisku Wielkopolskim odbyły się mistrzostwa Polski w półmaratonie we wrotkarstwie szybkim. Zawody były okazją do pierwszych startów na rolkach zawodników łyżwiarskiej Legii. Mateusz Kania w klasyfikacji Open zajął miejsce ósme, Marek Kania został sklasyfikowany na miejscu dziewiątym (obaj z wynikiem 39:06 min.). Miejsce 19. zajął Łukasz Warchoł (39:12 min.). Dalsze lokaty zajęli: 26. Marcin Jarkiewicz (41:00), 49. Jan Adamski (43:24). W swojej kategorii wiekowej, Mateusz Kania zajął miejsce drugie, Marek Kania - trzecie. Marcin Jarkiewicz w kat. M50 zajął miejsce trzecie. Młodsi zawodnicy wzięli udział w Pucharze Polski i Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w Tomaszowie Lubelskim. Wyniki legionistów: 200m: 2. Julia Jaroszewicz, 6. Maciej Paluch, 6. Urszula Dymkowska, 7. Wika Szewczyk, 12. Maja Szczykutowicz 500m: 3. Julia Jaroszewicz, 2. Maciej Paluch, 5. Wika Szewczyk, 9. Urszula Dymkowska, 12. Maja Szczykutowicz 3000m: 2. Maciej Paluch, 2. Wika Szewczyk, 3. Julia Jaroszewicz, 7. Urszula Dymkowska, 11. Maja Szczykutowicz fot. Wojciech Przybyła

