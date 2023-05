Lechia obniżyła ceny biletów na mecz z Legią

Lechia Gdańsk obniżyła ceny biletów na ostatni mecz obecnego sezonu na własnym stadionie, który 20 maja o godzinie 20:00 rozegra z Legią Warszawa. Klub z Gdańska już stracił szanse na utrzymanie w ekstraklasie. Na wcześniejsze apele kibiców o obniżenie cen wejściówek ze strony Stowarzyszenia "Lwy Północy" zarząd klubu odpowiedział negatywnie. Teraz, kiedy spadek stał się faktem, Lechia zdecydowała się obniżyć ceny biletów na wszystkie sektory do 25 złotych, licząc na wyższe zainteresowanie fanów. Spotkanie promowane jest jako "ostatni mecz króla Flavio". Posiadacze karnetów otrzymali od klubu vouchery na dodatkowy bezpłatny bilet dla znajomych. Dla kibiców Legii przeznaczono 1500 biletów. Legioniści do Gdańska pojadą pociągiem specjalnym.

