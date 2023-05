Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zachęcamy do komentowania przebiegu spotkania pod poniższym wpisem. KURSY NA LEGIA - JAGIELLONIA FORTUNA:

atmosferić - 52 minuty temu, *.orange.pl Legia wbila jadzce 10 goli w dwumeczu. hit odpowiedz

Jan Pawł II - 1 godzinę temu, *.elpos.net Jagiellonia 2137 (J) odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ktos tu zwyzywal po 1 polowie slisza i rosolka - 2 polowa slisz 2 asysty i rosolek gol :-) to jest hit odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @atmosferić: wyluzuj .ile spotkań rozegrał w tym sezonie na wysokim poziomie ? To jego zasrana praca za 100 tys miesięcznie . Jak chce być na wysokim poziomie to niech zapir......... odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.orange.pl @atmosferić: Ktoś tu przed chwila pisał o pechu trenera i czwartym miejscu. Czy to nie ty, atmosfericu? odpowiedz

atmosferić - 56 minut temu, *.orange.pl @axlrose: tak to ja - i powiesz mi ze runjaic n>e mial pecha przez tyle lat w szczecinie? co kwiecien zawala szanse na mistrzostwo. Tak bylo i w tym roku takze to ja mam racje. odpowiedz

Wolfik - 46 minut temu, *.mm.pl @atmosferić: O jakich szansach na mistrzostwo piszesz? To było tak realne jak podróż "maluchem" na Księżyc... odpowiedz

xxc - 34 minuty temu, *.35.210 @Wolfik: ale maluch w crash testach wychodzi tak samo jak mercedes s-klase. w jednym i drugim strefa zgniotu do silnika ;-p odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nawet Wszołek nawrzeszczał na Rosołka ,jeszcze jedna zmarnowana akcja i mu Wszołek wy.ebie,tak zagotowanego juz dawno nie widziałem,nawet Josue musiał go uspokajać. odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.35.210 nie rozumiem ciągłego skamlania o linki... albo idziesz na mecz, albo wykup sobie c+ (tam są transmisje z ekstrakopanej). jeśli faktycznie jesteś kibicem, to już zanim rozpocznie się mecz powinieneś być przygotowanym...

a co mecz to samo, daj linka, daj linka... odpowiedz

Brtolo - 1 godzinę temu, *.comcast.net @xxc: Ja naprzyklad mieszkam poza polska i na mecz ani przez anal+ nie moge. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl jeszcze ku.wa raz C.h.w .d co promuje pokraki w Legii a mianowicie Slisz i Rosoek ,to są kaleki,dno i nic ich padaki nie usprawiedliwia ,sa C.ujowi i koniec kropka,nigdy nie beda lepsi,wiec ich pogonic jak najszebyciej,bo w 9 za dużo meczy nie wygramy!!! odpowiedz

Pe - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Zły: slisz to mecz zycia zagral odpowiedz

Lebaid - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jaki streem polecicie? odpowiedz

Jaco - 2 godziny temu, *.orange.pl @Lebaid: może ktoś poratować linkiem bo nie mogę nic znaleźć odpowiedz

Marco(L)io - 2 godziny temu, *.tre.se Dlaczego nie gra Strzałek?Kiedy ogrywać młodych,jeśli nie teraz? odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @Marco(L)io: No napewno nie teraz jak 2 miejsce jeszxze nie pewne. odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @Marco(L)io: od ogrywania mlodych to sa rezerwy nie 1 zespol. odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl beda jaja jak legia w ostatniej kolejce spadnie na 4 miejsce - z tym runjaiciem to wszystko mozliwe - gosc jest mega pechowy. odpowiedz

antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ZBIORNIK! ZIOM TRENERA NIC DZIWNEGO ŻE BĘDZIE NAS MĘCZYŁ SWOJĄ OSOBĄ w PRZYSŁYM SEZONIE odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No właśnie Carlitos taki słaby czy ki czort? Mimo to kto by nie grał... Jazda z nimi na pełnej k... Po zwycięstwo LEGIA WARSZAWA! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Tylko zwycięstwo Hej Legio tylko zwycięstwo! odpowiedz

LeLek - 3 godziny temu, *.mm.pl Gdzie Carlitos??? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Nawrocki ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Sokołowski ... Slisz ... Rosołek

Strzałek

Kramer ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

2 : 1 odpowiedz

Marian - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dajcie linka

odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl 3-2 ( Muci, Pekhart, Josue, 2x Gual) odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.35.210 @Leśny Dziadek: no to gual juz ma... pekhart na ławie, a w na boisku przegląd, kto co moze i czy bedzie przydatny w nastepnym sezonie... chocby celhaka, baku, czy rosolek (nada sie, czy nie?) odpowiedz

