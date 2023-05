Konferencja pomeczowa

Runjaić: Wszystko się zazębiło

Piątek, 12 maja 2023 r. 23:40 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): W meczu z Pogonią doznaliśmy rozczarowującej porażki. W efekcie cały zespół odczuwał gniew i jednocześnie był skoncentrowany przez cały tydzień. Efekty było widać dziś na boisku. Tę energię i styl z jakim chcemy grać od początku. Wiedzieliśmy że Jagiellonia jest niebezpiecznym zespołem, głównie w ofensywie, bo przecież mają najlepszego strzelca w lidze. I stało się. Straciliśmy bramkę, która w mojej opinii nie była potrzebna.









"Jaga" próbowała postraszyć, pressować. Jednak zespół zachował spokój i dalej graliśmy zgodnie z założeniami. Zdobyliśmy ładną bramkę z rzutu wolnego, a druga połowa była na bardzo dobrym poziomie. Jestem zadowolony z energii, ze stylu, z odwagi i zaangażowania. To wszystko się zazębiło.



Jestem zadowolony z Blaza Kramera, bo zdobył bramkę po długiej przerwie. Widać było jego reakcję, emocje, jak cieszył się razem z zespołem.



Te zwycięstwo potwierdziło nasze drugie miejsce w lidze. To nasz sukces, ale teraz przed nami dwa spotkania. Nasze wyzwanie, to zakończyć sezon dwoma zwycięstwami. Chcemy aby końcówka sezonu była tak dobra, jak większość sezonu. Chcemy zakończyć i cieszyć się u siebie wygraną ze Śląskiem.