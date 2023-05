W piątek Legia zagrała na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok w obecności ponad 22 tysięcy kibiców i rozgromiła rywali aż 5-1. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej: Fotoreportaż z meczu - 105 zdjęć Mishki Fotoreportaż z meczu - 70 zdjęć Kamila Marciniaka

KuLTuraLNI - 7 godzin temu, *.57.10 Czyżby super Legia 23/24?! odpowiedz

Radek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @KuLTuraLNI: to juz tradycja od poprzedniego sezonu, ze Legia ładuje w meczu o nic w maju 5 bramek rywalom odpowiedz

