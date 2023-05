Kramer: Pokazaliśmy, jak powinna grać Legia

Piątek, 12 maja 2023 r. 23:12 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Mieliśmy problemy przy wyniku 1-1, ale w drugiej połowie szybko wyszliśmy na prowadzenie i było lepiej. Jagiellonia miała swoje sytuacje, by znów doprowadzić do remisu, ale to my zdominowaliśmy drugą część spotkania. Pokazaliśmy dobrą piłkę i to, jak powinna grać Legia - powiedział po meczu z Jagiellonią Blaz Kramer.









- Pierwsze bramki zapamiętuje się na zawsze. Ta dzisiejsza także była czymś specjalnym. Dla mnie dzisiejszy dzień jest ogólnie dość emocjonalny. Miałem bardzo ciężki czas. Nie tak chciałem zacząć swoją przygodę w Legii, ale mam nadzieję, że tym występem przełamałem lody i teraz będę wspominał same dobre chwile w klubie.



- Przede wszystkim mam nadzieję, że wygramy wszystkie mecze do końca sezonu. Będę oczywiście szczęśliwy jeśli zdobędę jeszcze kilka bramek.