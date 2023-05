Koszykówka

Nabory do koszykarskiej Legii dla roczników 2010-13

Czwartek, 11 maja 2023 r. 08:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Akademia koszykarskiej Legii ogłasza treningi naborowe do najmłodszych drużyn - dla dzieci z roczników 2010-2013. Jeśli Twoje dziecko garnie się do sportu, ma mnóstwo energii, a do tego lubi grać w koszykówkę, to jest propozycja właśnie dla Ciebie! Aby zapisać dziecko na trening wystarczy zgłosić się drogą mailową na adres: kontakt@aklwjunior.pl. Zapraszamy!