Jak informuje portal meczyki.pl, bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz znalazł się w kręgu zainteresowań AS Roma. Zespół z Rzymu chce latem pozyskać golkipera, który w późniejszym czasie zastąpi Ruiego Patricio. Tobiasz ma ważny kontrakt ze stołecznym klubem. Niedawno dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński mówił, że to nie jest dobry moment na odejście bramkarza .

Edd85 - 2 minuty temu, *.plus.pl Miszte wypożyczyć albo lepiej sprzedać. Tobiasz z Hladunem dadzą radę i cena wzrośnie... ale kasa tu i teraz może okazać się ważniejsze. odpowiedz

Ding - 39 minut temu, *.chello.pl Przestańcie cytować meczyki i Włodarczyka odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wszystko zależy od ceny... W przypadku bramkarzy nie musimy się martwić, mamy natychmiastowe zastępstwo.

Z jednej strony cena Tobiasza powinna tylko rosnąć, zwłaszcza jakby się udało zakwalifikować do pucharów, a z drugiej mam naprawdę mocnych zmienników. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.171.75 @kaktus: z taka gra nogami Hładuna to mamy gowno a nie natychmiastowe zastepstwo... odpowiedz

Paczkomat - 17 minut temu, *.plus.pl @L: ale mamy jeszcze Kobylaka.. odpowiedz

