Oficjalnie

Gual piłkarzem Legii!

Czwartek, 11 maja 2023 r. 14:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Podczas konferencji prasowej przed meczem z Jagiellonią trener Kosta Runjaić potwierdził, że Marc Gual został zawodnikiem Legii Warszawa. Piłkarz szuka już mieszkania w stolicy.



- Marc Gual to zawodnik, którego w przyszłym sezonie będziemy częściej widywać przy Łazienkowskiej. Mogę oficjalnie potwierdzić, że to nasz nabytek. Dokonaliśmy tego transferu, jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy, że Jackowi Zielińskiemu udała się ta sztuka. Jest to jeden z najlepszych napastników ligi. Świadczy o tym nie tylko liczba zdobytych bramek, ale postawa, styl gry i poruszania się po boisku. Gra bardzo przebojowo, ma dobry drybling, potrafi grać kombinacyjnie, uczestniczy w pressingu - ocenił nowy nabytek szkoleniowiec Wojskowych.