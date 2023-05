Zieliński o Gualu: Ten transfer to duże wydarzenie

Czwartek, 11 maja 2023 r. 15:57 Woytek, źródło: Legia.com

- Transfer jednego z najlepszych zawodników Ekstraklasy do Legii to duże wydarzenie na rynku, do którego zgodnie z planem przygotowaliśmy się odpowiednio wcześnie. Prace nad kadrą na przyszły sezon trwają od wielu miesięcy. Cieszy mnie również fakt, że Marc był przekonany do tej decyzji i bardzo mu zależało, żeby dołączyć do Legii, a my stworzymy mu odpowiednie możliwości do rozwoju - powiedział dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.



- To wszechstronny zawodnik, który ma łatwość dochodzenia do sytuacji i potrafi je zamieniać na bramki. Dodatkowo kreuje szanse dla innych oraz dobrze czuje się w grze kombinacyjnej. Te zalety predysponują go do naszego stylu gry. Mam nadzieję, że Mark będzie dużym wzmocnieniem drużyny i wzbogaci nasze opcje gry ofensywnej - dodał "Zielek".



Marc Gual podpisał z Legią trzyletni kontrakt. W piątek zagra przeciwko stołecznej drużynie w barwach Jagiellonii.