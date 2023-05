Legia rozmawia z następcą Josue

"Legia nie czeka bezczynnie na decyzję swojej gwiazdy, Josue, co do przedłużenia kontraktu przy Łazienkowskiej. Klub przygotowuje się na ewentualną odmowę Portugalczyka i według naszych źródeł rozmawia z kapitanem Ankaragucu - Ghayasem Zahidem " - informuje portal meczyki.pl. Rozmowy z kapitanem drużyny trwają, ale nie wiadomo, jak się zakończą, dlatego Legia zaproponowała kontrakt Norwegowi pakistańskiego pochodzenia. Zahid jest 28-letnim pomocnikiem, kapitanem Ankaragucu. W obecnym sezonie strzelił 4 gole i zanotował 5 asyst. W czerwcu kończy mu się kontrakt z tureckim klubem. Aktualizacja 19:30 Według naszych informacji, Zahid faktycznie znajduje się na szerokiej liście Legii, ale na razie informacje to bardziej gra menedżera zawodnika.

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Fajnie się kibicuje dobrze zarządzanej Legii. Bym chciał Tobiasza jeszcze pooglądać. Lubię Go, efektowny i mądry Grajek. odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pomocnicy - Ofensywni pomocnicy !

Zawodnicy bez umowy !

1. Jeremy Helmer

2. Alen Halilovic

3. Gustavo

Wygasające umowy 2023 !

1. Endri Cekici

2. Koji Miyoshi

3. Bernard Mensah

4. Kieran Dowell

5. Ben Woodburn

6. Lukas Daschner

7. Amine Boutrah

8. César Gelabert

9. Karol Borys odpowiedz

Red Bull - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @MonsteR (L): wyślij to Profesorowi Miodkowi odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Nie wyciągają wniosków? odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 3 godziny temu, *.play-internet.pl dzerokiej liście, literówka przed z odpowiedz

Grzegorz - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Panowie tylko nie gość z brodą, jeden już był odpowiedz

Rawa Maz. - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Przestańcie wypisywać "Norweg pakistańskiego pochodzenia", "Niemiec chorwackiego pochodzenia" ! Przecież to jest nielogiczne !

Obywatel norweski pakistańskiego pochodzenia, obywatel niemiecki narodowości chorwackiej ! ! ! odpowiedz

tomaszek67 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia rozmawia z Vadis Odidja Ofoe

( Mój NEWS ) odpowiedz

Tomas - 2 godziny temu, *.chello.pl @tomaszek67: wielki powrót.... Tomaszek gwiazda komentarzy na wszelakie tematy odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl dać josue podwyzke. nawet na niego nas nie stac. eh odpowiedz

Stasiek - 2 godziny temu, *.waw.pl @grzesiek: dorzucisz się? odpowiedz

Podwieczorek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl A Rafał Wolski już nie jest rozważany do powrotu do nas ? Przydałby się , jesienią grał bardzo dobrze . Chwila , a jaka to pozycja na boisku ? Jej , jakie to trudne zmontować skład ... odpowiedz

1234 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Podwieczorek: A wiadomo ile mu zostało do końca kontraktu? Ja osobiście nie wiem, ale jeśli jeszcze ma rok albo wiecej grania, to Wisła Płock zażyczyłaby sobie pieniędzu, których nasz lokaty właściciel przecież nie che przeznaczać na transfery. odpowiedz

Podwieczorek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @1234: Aaa , no szkoda . Wolak ma ciekawe zagrania i niezłą kiwkę . Pozdro . odpowiedz

Arek - 12 minut temu, *.tpnet.pl @1234: właśnie przedłużył kontrakt z Wisłą. odpowiedz

Jacq. - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Powinni zrobić wszystko, żeby zatrzymać Josue. Bez niego minie wiele tygodni, zanim zespół znów się zgra. I pewnie na puchary już nie będzie szans. odpowiedz

OIF - 5 godzin temu, *.orange.pl Norweg pakistańskiego pochodzenia... Omg tego jeszcze nie grali, no to w czasie ramadanu zapomnijcie że będzie grał, a i meczet i dywanik mu naszykujcie odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Norweg pakistańskiego pochodzenia...



Atlas i globus znowu poszły w ruch...





"Państwo na "H" w Ameryce Środkowej (..)

- Ohio...(...) odpowiedz

Wars - 4 godziny temu, *.jmdi.pl @SEBO(L) : Texas ???? odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.waw.pl @Wars: Alexis Texas odpowiedz

TomTomTom - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Sam nie wiem co bym zrobił na miejscu Josue. Z jednej strony jest numerem jeden ligi ale z drugiej czasami zagranie Josue bajka prosto do kolegi na sete a tu....Carlitos albo inny bobol i frustracja. Wszyscy chcemy żeby został ale z jego perspektywy.....no cóż..... odpowiedz

singspiel - 6 godzin temu, *.atman.pl w lidze 2 gole i 2 asysty. nie za bogato odpowiedz

Kot - 6 godzin temu, *.net.pl Kot brać go asysty ma podobne do Josue najlepiej jak byśmy przedłużyli z Josue i podpisali z Zahidem, przyda się szeroka kadra do walki na trzech frontach odpowiedz

Lucyn - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Kot: 5 asyst i wg.Ciebie to kot?

O to się rozchodzi że Legię ledwo stać na jednego a co dopiero na obu odpowiedz

