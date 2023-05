Pięciobój

Wyniki Ławrynowicza w PŚ w Sofii

Piątek, 12 maja 2023 r. 08:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Daniel Ławrynowicz wrócił po kontuzji do rywalizacji w Pucharze Świata. W zawodach PŚ w Sofii legionista był jedynym startującym Polakiem. Niestety Daniel, który wrócił do startów po kontuzji stawu łokciowego (po kontuzji doznanej podczas treningowej jazdy konnej), nie awansował do półfinałów.



W Sofii w eliminacjach startowało 70 zawodników podzielonych na dwie grupy. W grupie A rywalizował nasz zawodnik, który zaczął od wyniku 2:10.70 min. w pływaniu, co dało mu 17. miejsce po pierwszej konkurencji. Z powodu niedawnej kontuzji, najwięcej trudności sprawiała Ławrynowiczowi szermierka - uzyskał w niej 190 punktów (12 wygranych pojedynków), co dało 30 lokatę w turnieju i 27. pozycję w klasyfikacji generalnej. Prawie 30 sekund było do odrobienia w biegu ze strzelaniem, co jednak okazało się niemożliwe - nasz pięcioboista uzyskał 18. wynik w tej konkurencji, ale przekroczył linię mety jako 26. Awans do półfinałów uzyskało tylko 18 najlepszych.



Przed Danielem kolejne starty - zawodnika zobaczymy w tym roku również podczas Igrzysk Europejskich w Krakowie.