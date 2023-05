Żeglarstwo

Wyniki legionistów w Pucharze Zatoki Puck

Piątek, 12 maja 2023 r. 09:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed tygodniem w Pucku rozegrane zostały żeglarskie zawody "Puchar KS Zatoka Puck" w klasie Optimist, będące jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata i Europy.

- Pierwsze krajowe regaty sezonu, i po solidnie przepracowanej zimie zawodnicy zawsze chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Chcą zademonstrować czego się nauczyli w okresie treningowym i często po prostu chcą za bardzo. Byli nieco przemotywowani. W związku z tym zdarzały się niewymuszone błędy. Niestety naszej ekipy również to nie ominęło. Ostatecznie jestem zadowolony z wyników, traktując je jako niezły punkt wyjścia przed kolejnymi startami. Mam nadzieję, że już głowy będą trochę luźniejsze, bo tym razem dało się odczuć obciążenie psychologicznym, związanym z tym, że przez całą zimę nie mieli w zasadzie okazji ścigania się z kolegami w kraju, albo tych okazji nie mieli zbyt wiele. Dało się wyczuć chwilowy brak pewności siebie. Mam nadzieję, że te błędy, które miały być popełnione już popełniliśmy. Do kolejnych imprez podchodzimy z czystą kartą - wyjaśnia trener Adrian Palus.



Pierwszą okazją na sprawdzian postępów będzie start w Gdyni, które również są kwalifikacjami ME i MŚ.



Wyniki legionistów w Pucku:

OPP A: 10. Pola Wdowiak, 15. Stanisław Ługowski, 27. Piotr Kowalewski, 40. Antoni Brzozowski, 141. Christian Friedrich, 142. Helena Kisiel, 143. Jan Szyksznia, 156. Kamil Czajkowski

OPP B: 26. Maksymilian Ambroziak, 28. Milan Puskar, 68. Stanisław Jachymczyk,

178. Jan Brdulak,