Wyniki braci Kania w Holland Cup

Zakończyły się międzynarodowe zawody Holland Cup we wrotkarstwie szybkim, które rozegrano w Skeelerclub Oost Veluwe w miejscowości Heerde. Dziewięte miejsce w klasyfikacji generalnej zajął zawodnik łyżwiarskiej Legii, Marek Kania . Wyniki legionistów: Generalka: 9. Marek Kania 89 pkt., 31. Mateusz Kania 115 pkt. 200m: 8. Marek Kania 18.478s, 14. Mateusz Kania 18.769s 10000m: 38. Marek Kania 7:58.542 min., 44. Mateusz Kania 1 okrążenie: 14. Marek Kania 29.681s, 18. Mateusz Kania 30.040s

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.