Wypożyczeni: Asysta Pierzaka

Wtorek, 16 maja 2023 r. 08:14 Fumen, źródło: Legionisci.com

Patryk Pierzak pokazał się z dobrej strony w kolejnym meczu. Poprzednio trafił do siatki, a teraz zaliczył asystę. Tym cenniejszą, że jego podanie otworzyło drogę do bramki koledze z drużyny, który pokonał bramkarza Skry Częstochowa. Było to trafienie na wagę zwycięstwa. W II lidze Maciej Kikolski zachował czyste konto w potyczce z Hutnikiem Kraków. We Włoszech Jordan Majchrzak znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Bolonią, ale ostatecznie z ławki rezerwowych oglądał zmagania kolegów w Serie A.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - do 69. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Lechią Gdańsk. Ukarany żółtą kartką.

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - 90 minut w wygranym 3-0 meczu ze Stomilem Olsztyn

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - do 46. minuty w zremisowanym 0-0 meczu ze Stalą Mielec

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Hutnikiem Kraków

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Radomiakiem Radom

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - przesiedział na ławce rezerwowych w zremisowanym 0-0 meczu z Bolonią w Serie A

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Odrą Opole

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Chojniczanką Chojnice

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 88. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Skrą Częstochowa. W doliczonym czasie gry asystował przy bramce dającej zwycięstwo swojej drużynie.

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - od 63. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Chrobrym Głogów