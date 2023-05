Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Piątek, 12 maja 2023 r. 19:35 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W środę Legia U14 rozegrała awansem mecz Ekstraligi z Deltą Warszawa. Do przerwy prowadzenie zmieniało się dwukrotnie, ale w II odsłonie grający w nieco przemeblowanym składzie legioniści podkręcili tempo i wygrali 8-3. Z kolei w meczu drużyn z rocznika 2012 znacznie aktywniejsi od pierwszych minut byli gracze Delty. Legia obudziła się w III kwarcie, jednak zawzięcie atakując, mocno wystawiała się na kontry, z czego goście skrzętnie korzystali i kończyli mecz w znacznie lepszych humorach.



Ekstraliga U14: Legia U14 8-3 (3-2) Delta Warszawa 2009

Gole:

1-0 17 min. Mateusz Strzelecki (as. Piotr Kaniewski)

1-1 24 min. Krystian Krzywicki

1-2 26 min. Mateusz Wieczorkowski b.a.

2-2 29 min. Oskar Maj (as. Mateusz Strzelecki)

3-2 37 min. Mateusz Strzelecki (karny na Franciszku Stępniewskim)

4-2 48 min. Mateusz Strzelecki (z dystansu)

5-2 57 min. Fabian Mazur (as. Igor Brzeziński)

6-2 60 min. Fabian Mazur (rzut wolny)

7-2 64 min. Fabian Mazur (z dystansu)

7-3 69 min. Mateusz Wieczorkowski

8-3 70 min. Aleksander Badowski (as. Piotr Kaniewski)



Strzały (celne): Legia 20(14) - Delta 8(4)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Olivier Pruszyński [10], Bartosz Korżyński, Kazimierz Szydło, Igor Brzeziński [10], Aleksander Badowski [10], Franciszek Stępniewski [10], Piotr Kaniewski, Wojciech Chachuła, Mateusz Strzelecki, Fabian Mazur, Jakub Juszczak, Mateusz Pawłowski [10], Oskar Putrzyński [10], Aleksander Marciniak, Oskar Maj

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko, asystent: Maciej Kokosza



Liga U11: Legia U11 (2012) - Delta Warszawa 2012



Strzały (celne): Legia 17 (10) - Delta 17 (13)



Legia: Ignacy Silski, Krzysztof Opanowski, Oskar Marzec, Jan Włodarski, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Kurowski, Dawid Ruciński, Nico Martino, Antoni Czuchnowski, Oskar Matusiewicz, Aleksander Barski

Trener: Cezary Żarczyński