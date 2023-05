Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Juniorzy starsi zremisowali 2-2 z Koroną Kielce. Legia U17 pokonała Koronę 5-1; wiadomo już, że w finale MP zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Legia U16 pokonała 7-0 Józefovię. w CLJ U15 Legia zremisowała 1-1 z Varsovią. Zespół Legii U13 triumfował w międzynarodowym turnieju DAC Cup w Dunajskiej Stredzie. Legia U12 i U11 zaprezentowały się z dobrej strony w meczach ligowych. Zespół LSS U15 pokonał 10-2 Orkan Sochaczew. Gorzej poszło zawodnikom o rok młodszym w starciu z Varsovią II.







CLJ U-19 (2004/5 i mł.): Legia Warszawa 2-2 (1-2) Korona Kielce U19

Gole:

1-0 8 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Knera)

1-1 43 min. Daniel Bąk (dobitka strzału Jakuba Kowalskiego)

1-2 45 min. Jakub Kowalski (z rzutu rożnego)

2-2 49 min. Maciej Bochniak (as. Jakub Adkonis)



Strzały (celne): Legia 18 (6) - Korona 16 (11)



Legia: Jakub Murawski – Kacper Wnorowski, Szymon Bednarz, Kacper Potulski [07] – Franciszek Saganowski [06](61' Wiktor Puciłowski), Kacper Knera, Jakub Adkonis [07], Maciej Bochniak (72' Oskar Lachowicz) – Maddox Sobociński (46' Cyprian Pchełka [06]), Maksymilian Stangret (46' Tomasz Rojkowski [06]), Kacper Bogusiewicz [06]. Rezerwa: Wojciech Banasik [06](br), Bartosz Mikołajczyk, Jakub Okusami

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17 (2006 i mł.): Legia Warszawa 5-1 (2-0) Korona Kielce

Gole:

1-0 34 min. Mateusz Szczepaniak b.a.

2-0 45 min. Dawid Rudnicki (głową, as. Jakub Żewłakow z rzutu rożnego)

3-0 48 min. Stanisław Gieroba (rzut karny na nim samym)

4-0 67 min. Stevin Kerge (as. Dawid Rudnicki)

5-0 83 min. Dawid Nos (as. Mateusz Szczepaniak)

5-1 90 min. Jakub Hajdo b.a.



Strzały (celne): Legia 22 (13) - Korona 14 (4)



Legia: Wojciech Banasik (46' Hubert Nowak) - Jakub Jendryka, Bartosz Dembek (Kpt)(56' Rafał Boczoń), Dawid Rudnicki, Oliwier Olewiński - Jan Leszczyński [07], Aleksander Iwańczyk [07](56' Mateusz Konopka), Jakub Żewłakow - Mateusz Szczepaniak [07], Stanisław Gieroba [07](69' Dawid Nos [07]), Stevin Kerge (69' Jakub Grzejszczak). Rezerwa: Maciej Saletra.

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Legia U16 7-0 (5-0) Józefovia Józefów '07

Gole:

1-0 5 min. Dawid Nos (as. Jakub Openchowski)

2-0 13 min. Mikołaj Kotarba (as. Dawid Nos)

3-0 29 min. Igor Busz (as. Adrian Gilant)

4-0 32 min. Dawid Nos

5-0 37 min. Igor Busz (as. Mikołaj Kotarba)

6-0 72 min. Adrian Gilant (as. Igor Busz)

7-0 80 min. Alex Cetnar (as. Max Pawłowski)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Szymon Chojecki - Alex Cetnar, Dawid Foks (48' Jakub Oremczuk [08]), Max Pawłowski, Jakub Openchowski Ż, Igor Busz, Dawid Nos (46' Marcel Kiełbasiński [08]), Adrian Gilant.

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia U16 wygrała 7:0(5:0) z Józefovią Józefów w Ekstralidze U16 i niezależnie od wyników pozostałych drużyn w lidze, utrzymała prowadzenie w tabeli. Legioniści solidnie prezentowali się przed przerwą, ale w II połowie kultura gry gospodarzy nieco spadła. Dopiero zryw w końcówce dał dwa kolejne trafienia.

Zaraz po meczu trzech spośród legionistów (Cetnar, Kotarba i Busz) mogło już wyruszyć na zgrupowanie kadry U16 (Future Pro) do Pruszkowa oraz na turniej do Danii.



CLJ U15 (2008 i mł.): Legia Warszawa 1-1 UKS Varsovia 08

Gole:

0-1 31 min. Oskar Sokołowski (rzut karny)

1-1 51 min. Igor Mirowski (as. Maksymilian Dołowy)



Legia: Jan Bienduga - Maksymilian Dołowy (Kpt), Bartosz Korżyński, Igor Mirowski, Jan Musiałek (41' Jakub Sito), Kacper Borowiec (67' Daniel Wyrozumski), Juliusz Rafalski (75' Jakub Oremczuk), Bartosz Czarkowski (72' Tomasz Babiloński), Kacper Morawiec (55' Marcel Kiełbasiński), Filip Micyk (65' Bartosz Lesiuk), Maksymilian Sterniczuk

Rezerwa: Marcel Grzejda (br), Mikołaj Jasiński, Piotr Bzducha

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga maz. U15: Legia LSS U15 10-2 (3-1) Orkan Sochaczew '08

Gole:

1-0 2 min. Filip Więch (as. Kacper Krajewski)

2-0 3 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

3-0 13 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

3-1 32 min. Stanisław Leszczyński (as. Wiktor Zuchora)

4-1 48 min. Adam Kulicki (as. Filip Więch)

5-1 55 min. Adam Tołwiński b.a.

6-1 57 min. Kacper Krajewski (as.Aleksander Dworski)

7-1 69 min. Filip Więch (as. Lucjan Napieralski)

8-1 70 min. Jakub Drzazga (as. Adam Tołwiński)

9-1 72 min. Jakub Drzazga (as. Kacper Krajewski)

10-1 76 min. Filip Więch (as. Adam Tołwiński)

10-2 80 min. Stanisław Leszczyński (bezp. z rzutu wolnego)



Strzały (celne): LSS 37 (23) - Orkan 7 (7)



II liga okr. U14 (2009 i mł.): Legia LSS U14 2-14 (2-4) UKS Varsovia II U14 (09/10)

Gole dla Legii: 18 min. Bartosz Harazim (karny), 26 min. Jakub Przybylski



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz (Kpt) - Wiktor Tikhomiroff, Omar Sawo, Antoni Rybarczyk, Aleksander Dyrała, Jakub Błaszczyk, Kordian Drygała [10], Julian Grzelak, Mateusz Sutkowski, Jan Lewandowski, Jakub Przybylski oraz Bartosz Harazim, Iwo Mroczek, Mikołaj Kosieradzki

Trener: Krzysztof Krakowski, II trener: Maciej Sociński



Turniej "DAC Cup" (rocznik 2010 i mł.)



Legioniści mieli kolejną w tym sezonie okazję zmierzenia się z zagranicznymi rywalami - tym razem z Anglii, Słowenii, Czech, Słowacji i Węgier. Efekt był doskonały - Legia U13 triumfowała w turnieju DAC Cup organizowanym przez niedawnego uczestnika Legia Cup, DAC 1904 Dunajska Streda. W pokonanym polu podopieczni Jakuba Zapaśnika pozostawili Aston Villa, DAC 1904, Baník Ostrava, NK Maribor i FC ETO Győr. Mecze w Dunajvaros rozgrywano systemem "każdy z każdym", 1x35 minut w 11-osobowych składach. Mecze były na tyle długie, że nie było mowy o przypadkowości, warto jednak podkreśli wysoki poziom i zacięty przebieg większości spotkań. Legia jako jedyna ani razu nie zeszła z boiska pokonana. W najlepszej "11" turnieju DAC Cup znalazło się aż 3 legionistów: pomocnicy Igor Brzeziński, Franciszek Stępniewski i obrońca Marcel Laszczyk. Na Słowację pojechała praktycznie cała kadra meczowa rocznika 2010.



- Mecze legionistów:

Legia 0-0 Aston Villa FC

Legia 1-0 Banik Ostrava

Legia 2-0 FC ETO Győr

Legia 3-0 DAC 1904

Legia 1-1 NK Maribor



- Kolejność końcowa:

1. Legia Warszawa

2. Aston Villa

3. DAC 1904

4. FC Baník Ostrava

5. NK Maribor

6. FC ETO Győr



Król strzelców: Maxim Doležaj - DAC 1904

Najlepszy zawodnik: Lloyd Olly – Aston Villa

Najlepszy bramkarz: Luka Kramberger - NK Maribor



Skład Legii: Franciszek Golański, Oskar Putrzyński, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Igor Brzeziński, Aleksander Badowski, Dawid Rodak, Franciszek Stępniewski, Tymon Płoszka, Jan Szybicki, Mychajło Posternak, Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski, gracze testowani

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Mazur Karczew 11 - Legia U12



Legia: Antoni Pawłowski - Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Stanisław Sałek, Stefan Podgórski, Fryderyk Paprocki, Nicodeme Chodkowski, Dawid Ruciński [2012], Filip Wancerz, Szymon Wlazło

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legia U12 rozegrała spotkanie ligowe z Mazurem Karczew 2011. W porównaniu do 1. meczu tych drużyn, legioniści zaczęli z większym impetem zyskując luz, który pozwolił im na jeszcze ładniejszą dla oka grę. Ostatnio Mazur nieźle poradził sobie z Drukarzem, ale Legia była zbyt dobrze dysponowana, aby dać sobie wyrwać z rąk inicjatywę na boisku.



Jedność Żabieniec 2012 - Legia U11



Legia: Ignacy Silski, Krzysztof Opanowski, Oskar Marzec, Jan Włodarski, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Kurowski, Nico Martino, Antoni Czuchnowski, Oskar Matusiewicz, Aleksander Barski

Trener: Cezary Żarczyński



KS Ursus 13 - Legia U10



Wobec kilku absencji i przemeblowań składu, mecz miał nieco luźny, zgoła towarzyski charakter. Legioniści (w składzie znaleźli się m.in. Tobiasz Paprocki, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Konstanty Leonkiewicz i Oliwier Siuda) pokazali jednak sporo ładnych, efektownych akcji. Także gospodarze bardzo się starali i niektóre zagrania mogły się na pewno podobać.



Turniej "U-9 Pro-Turnieje Super Cup" (rocznik 2014 i mł.)



W tradycyjnie dobrze obsadzonym turnieju w Licheniu Starym udział wzięli legioniści z grupy wiodącej Legia Soccer Schools 2014 (U9). Mecz bardzo udane przeplatali jeszcze z umiarkowanie dobrymi, szczególnie w drugim dniu turnieju, niemniej z części spotkań i wykonywanych zadań trenerzy mogą być zadowoleni. Drużyna LSS rozegrała mecze z następującymi przeciwnikami: Wektra Zbuczyn, Śląsk Wrocław, APR Konin, ŁKS Łódź, Bazys Kijów (UKR), Unia Tczew, MKS Piaseczno, Żuri Olsztyn, Zagłębie Sosnowiec, AP Reissa Poznań, Bazys Kijów (ponownie) i Jaguar Gdańsk.



Skład: Feliks Chaciński, Jan Grunas, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Kacper Tryc, Kharyton Sokal, Maciej Wierzbicki, Oskar Wojciechowski, Sebastian Borowski.

Trener: Łukasz Wawer



UWKS Legia:



Ekstraliga U19: UWKS Legia 3-1(0-1) Młodzik Radom 04/5

Gole:

0-1 4 min. Jakub Szydło

1-1 56 min. Alan Mirkowski

2-1 74 min. Kajetan Jasiński

3-1 87 min. Alan Mirkowski



Canyon A klasa: UWKS Legia ('02-4) 3-0 Bóbr Tłuszcz

Gole:

1-0 Antoni Sidor

2-0 Kacper Cetlin (as. Kacper Banacki)

3-0 Kacper Banacki (as. Kacper Cetlin)



Fot. MOL Football Academy: