Zapisy na wyjazd do Gdańska

Sobota, 13 maja 2023 r. 11:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 20 maja czeka nas ostatni wyjazd w tym sezonie - pojedziemy wspierać Legię do Gdańska i przynajmniej na jakiś czas będzie to ostatni wyjazd na stadion spadającej z ligi Lechii. Otwarte zapisy na wyjazd do Gdańska prowadzone będą w najbliższy wtorek w godzinach 19-20 w Źródełku.



Cena za przejazd pociągiem specjalnym w obie strony wraz z biletem na mecz wynosi 170 złotych. Nie ma możliwości zakupu samego biletu. Przy zapisach, oprócz powyższej opłaty, należy podać imię, nazwisko oraz PESEL.