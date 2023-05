Kibice Śląska przyjadą pociągiem specjalnym

Poniedziałek, 15 maja 2023 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

27 maja rozegrane zostaną mecze ostatniej kolejki obecnego sezonu. Legia Warszawa zmierzy się wówczas ze Śląskiem. Kibice z Wrocławia mobilizują się, by pomóc piłkarzom w utrzymaniu w lidze, bądź w najgorszym razie - w dobrym stylu pożegnać się z ekstraklasą. Do stolicy przyjadą pociągiem specjalnym. Jeśli wynik meczu Legia - Śląsk decydować będzie o utrzymaniu WKS-u, można się spodziewać, że przyjezdni pojawią się nawet w czterocyfrowej liczbie. Ta sztuka nie udała im się w ostatnich pięciu latach ani razu.



Za przejazd w obie strony pociągiem, wraz z biletem na mecz, wrocławianie zapłacą 150 złotych, a osoby do 18. roku życia - 120 zł.



Na ostatni mecz na naszym stadionie, 7 marca zeszłego roku, Śląsk przyjechał w 279 osób i z dwiema flagami. Wcześniejsza wizyta WKS-u na Ł3 miała miejsce przed pandemią - w sierpniu 2019 roku, kiedy wrocławianie przyjechali w 437 osób. W marcu 2019 roku obecni byli w 600 osób. Liczniej kibice Śląska przybyli na nasz stadion 16 lutego 2018 roku, kiedy wspierani przez Motor (161), Miedź (31), Lechię (23), SFC Opava (12) i Ferencvaros, stawili się w 882 osób, z jednakowymi szalikami "Wojskowi".











fot. Legionisci.com