Koszykówka

Śląsk rywalem Legii w półfinale play-off

Sobota, 13 maja 2023 r. 19:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

WKS Śląsk Wrocław będzie rywalem Legii Warszawa w półfinale play-off w sezonie 2022/23. Rywalizacja o awans do wielkiego finału prowadzona będzie do trzech wygranych.



Pierwsze dwa spotkania rozegrane zostaną w hali 100-lecia we Wrocławiu - w piątek 19 maja oraz w niedzielę, 21 maja. Mecz w hali na Bemowie odbędzie się w czwartek, 25 maja. Ewentualne spotkanie numer cztery rozegrane zostanie dwa dni później - 27 maja w Warszawie, a jeśli do wyłonienia finalisty potrzebny będzie piąty mecz, ten będzie miał miejsce 30 maja (wtorek) we Wrocławiu). Przegrany na tym etapie rozgrywek, będzie rywalizował (mecz i rewanż) o 3. miejsce.



Terminy meczów półfinałowych:

19.05 (PT) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

21.05 (ND) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

25.05 (CZ) Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

ew. 27.05 (SO) Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

ew. 30.05 (WT) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa



Finały: 2.06 (PT), 4.06 (ND), 7.06 (ŚR), 9.06 (PT), 12.06 (PO), 15.06 (CZ), 18.06 (ND)



O 3. miejsce: 3.06 (SO), 6.06 (WT)