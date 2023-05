Legia 3x3 z awansem do finałów SK 3x3 Quest 2023

Drużyna Legii w koszykówce 3x3 zwyciężyła w drugim turnieju kwalifikacyjnym cyklu SK 3x3 Quest 2023, który dziś odbył się w Gdańsku. W finale legioniści pokonali Lotto 3x3 Lublin 21-18. Nasz zespół, pod nieobecność kontuzjowanego Piotra Robaka wystąpił w składzie: Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Mariusz Konopatzki i Konrad Dawdo. Tym samym legioniści awansowali do turnieju finałowego SK 3x3 Quest 2023, który 20 maja rozegrany zostanie w hali COS Torwar w Warszawie. Zwycięzca turnieju finałowego będzie reprezentował Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour w Marsylii w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2023.

taco - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ktos to oglada ? odpowiedz

