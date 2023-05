Bilety na mecz ze Śląskiem Wrocław

Niedziela, 14 maja 2023 r. 11:15 źródło: Legionisci.com

27 maja o godzinie 17:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Śląsk Wrocław. Będzie to ostatnie spotkanie obecnych rozgrywek. Zapraszamy na Łazienkowską 3, by wspólnie godnie pożegnać sezon 2022/23. Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na ten mecz. Standardowy bilet na Żyletę kosztuje 30 zł. Na ten moment zajętych jest ok. 11 000 miejsc.



KUP BILET NA MECZ LEGIA - ŚLĄSK



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.