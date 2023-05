Noc Muzeów w Muzeum Legii

W sobotę w ramach Nocy Muzeów 2023 Muzeum Legii cieszyło się sporym zainteresowaniem zwiedzających. Głównym magnesem dla kibiców było trofeum, które niedawno zdobyła drużyna, czyli dwudziesty Puchar Polski. Klub przygotował okolicznościową salę w której nie tylko można było zrobić sobie zdjęcie z pucharem, ale także zobaczyć historyczne wzory pucharów Polski i koszulki, w których zdobywali je legioniści. Obecni byli członkowie Rady Pamięci i Historii Legii Warszawa, którzy chętnie odpowiadali na pytania gości. Można było także zgłębić lekturę na przygotowanych tablicach. Muzeum Legii Warszawa im. Wiktora Bołby funkcjonuje od 2006 roku. Na co dzień można odwiedzać je od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17. Muzeum jest zamknięte w soboty i niedziele oraz w dnim meczowe. Wstęp indywidualny jest bezpłatny.

