19-21.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 19 maja 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę fani Legii pojadą do Gdańska na mecz z Lechią. Będzie to ostatni w tym sezonie wyjazd. Nasi koszykarze w piątek i niedzielę zagrają we wrocławskiej hali Stulecia ze Śląskiem pierwsze mecze półfinałowe play-off. Oba transmitowane będą w sportowych kanałach Polsatu. Rugbistki Legii zakończą kolejny udany sezon sobotnim turniejem w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 - nasze zawodniczki mają już zapewnione kolejne srebrne medale mistrzostw Polski.



W sobotę i niedzielę w Sopocie odbędą się pierwsze z czterech w tym sezonie zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, w której wystartuje załoga Legii Warszawa.



Nasz zespół w koszykówce 3x3 weźmie udział w dwóch turniejach. W sobotę od 13:00 na Torwarze legioniści rywalizować będą w finale SK 3x3 COS Quest 2023. W niedzielę w Bydgoszczy zobaczymy Legię Lotto 3x3 w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym Lotto 3x3 Quest 2023.









Rozkład jazdy:

19.05 g. 20:00 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, hala 100-lecia]

20.05 g. 12:00 Orły Zielonka - UWKS Legia Warszawa [A klasa]

20.05 g. 17:00 Olimpia Zambrów - Legia II Warszawa

20.05 g. 19:11 Polonia Warszawa - Olimpia Elbląg

20.05 g. 20:00 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

21.05 g. 15:00 Radomiak Radom - Widzew Łódź

21.05 g. 15:00 Górnik Łęczna - Zagłębie Sosnowiec

21.05 g. 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, hala 100-lecia]

21.05 g. 19:00 Legia Ladies - Ekosport Białystok [piłka nożna kobiet][ul. Łazienkowska 3]



Terminy meczów rugbistek Legii (ul. Marymoncka 34):

20.05 g. 10:20 Legia II Warszawa - Bestie Kraków

20.05 g. 10:40 Legia Warszawa - Black Roses Posnania

20.05 g. 12:20 Legia II Warszawa - Diablice Ruda Śląska

20.05 g. 12:40 Legia Warszawa - Biało-Zielone Ladies Gdańsk

20.05 g. 13:30 Legia II Warszawa - Arka Gdynia

20.05 g. 13:50 Legia Warszawa - Budowlani Łódź

20.05 g. 15:20 Mecz o 3. miejsce I ligi

20.05 g. 15:40 Mecz o 3. miejsce ekstraligi

20.05 g. 16:10 Finał I ligi

20.05 g. 16:30 Finał ekstraligi



Młodzież:

19.05 g. 12:00 ŁKS Łódź 06 - Legia U17 [CLJ U17][Łódź]

20.05 g. 11:00 AP Sokołów Podlaski 08 - Legia LSS U15 [Miedzna, ul. Węgrowska]

20.05 g. 11:00 Legia LSS U12A - AP Progres Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

20.05 g. 12:00 SEMP II Ursynów 09 - Legia LSS U14 [ul. Koncertowa 4]

20.05 g. 15:00 MKS Piaseczno 10 - Legia U13 [Piaseczno, 1 Maja 16]

20.05 g. 17:00 Wisła Płock 08 - Legia U15 [CLJ U15][Płock, ul. Łukasiewicza]

21.05 g. 11:00 Delta Warszawa 04/5 - UWKS Legia 04/5 [ul. Jeziorna 2]

21.05 g. 16:00 Legia LSS U12B - Agape III Białołęka 11 [ul. Łazienkowska 3]

21.05 g. 20:00 Legia U12 - Drukarz Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]



Legia U11 jak co roku wystąpi na turnieju "Mini Euro" organizowanym przez Niemiecko-Czeską Szkółkę Piłkarską (DTFS). Wśród uczestników znajdują się:



Manchester United, Bayern Monachium, RB Lipsk, Hertha BSC, FC Porto.Ajax Amsterdam, Young Boys Berno, NK Domžale, AGF Aarhus, Gentofte FA, RC Joinville, Team Europa [DTFS],

Sparta Praha, Legia Warszawa, AS Trenčín, Király SE, Porta FC (Japonia), Norwegian Soccer Academy