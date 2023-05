Śląsk Wrocław 71-57 Legia Warszawa

W drugim półfinałowym meczu fazy play-off koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała ze Śląskiem Wrocław 57-71. Po dwóch spotkaniach rozegranych we Wrocławiu stan rywalizacji to 2-0 dla Śląska, gra toczy się do trzech wygranych. Trzecie spotkanie odbędzie się w Warszawie w najbliższy czwartek o godz. 20:00.

Woody - 13 minut temu, *.tpnet.pl Oj niedobrze niedobrze . U nas trzeba ich rozpracować na samym początku i potem kontrolować mecz , żadnego ''badania'' przeciwnika . Damy radę ! (L) odpowiedz

Hinton - 47 minut temu, *.aster.pl strasznie mało punktów rzuciła Legia jak na koszykówkę odpowiedz

p10 - 50 minut temu, *.orange.pl Taktyka wrzutka na Holmana to za mało. Mecz jak reprezentacji Polski - laga na Lewego tu daj Holmanowi on coś zrobi.



Bez zdrowego w 100% Lesliego i Garetta nasz pomysł na grę totalnie się rozpadł. My głównie robimy akcje na ulubione pozycje rzutowe do graczy, których nie trafiają. Janis, czy Kulka swoich rzutów nie trafili. Chociaż z Kulką +8 łącznie. Leslie 16 minut, ale nie może grać. Garett ledwie 8. Bez tych graczy cała obrona skupiona na Vinalesie.



Śląsk ma szeroki skład, że Karolak nawet z ławki się nie podnosi. U nas przy obecnych problemach by wyszedł pewnie w pierwszej piątce. Musi być cała 12 tka by jak będą urazy miał kto wejść z ławki. A Urbaniak też miał rok kontuzji. Sadowski też uraz. W 5/6-ciu graczy się wygrać nie da meczu w playoff. Koszarek zagrał na tyle ile mógł i dał dobrą zmianę, ale ludzi z największymi kontraktami Grosell/Vinales należało oczekiwać więcej.



4 mecze ze Śląskiem wszystkie 4-ry przegrane. Ale ten najsłabszy ze wszystkich. Tak samo z Kingiem i Stalą.



Trzeba posadzić Wykę na ławkę by nie wychodził w pierwszej piątce. I z Kulką próbować. Może mu wzrośnie pewność siebie, która mu siadła od przyjścia Holmana. Albo nawet Grześka Kamińskiego w pierwszej piątce za Berzinsa. Na Janisa jakoś nie ma pomysłu oprócz gry w obronie, zbiórek w ataku i rzutów za 3 pkt.



Z takimi problemami ciężko będzie u siebie wygrać ten 3-ci mecz. odpowiedz

grzesiek - 10 minut temu, *.centertel.pl @p10: nie wiem czy my o 3 miejsce wygramy mecz skoro kontuzji tyle odpowiedz

ws - 57 minut temu, *.vectranet.pl Jeśli gra jest ustawiana pod 3 zawodników a dwóch wypada przez kontuzje i nie ma kim zastąpić to taki jest efekt. Niestety siła pod koszem to Holman a to za mało szczególnie jak on wypada za przewinienia . odpowiedz

grzesiek - 51 minut temu, *.centertel.pl @ws : dwoch zawodnikow slaska zdobywa powyzej 10 pkt jedynie a mimo yo wygrywaja polfinal :) odpowiedz

p10 - 43 minuty temu, *.orange.pl @ws : Dokładnie tak. Brak tutaj rozłożenia punktów na większą liczbę graczy. Kulce mimo iż trójka cały sezon nie siedzi to wcześniej potrafił zdobywać punkty rolując pod kosz. Przy kontuzji Garetta nie mamy gracza który z piłką zagra 1 na 1 i wymusi faul. Nie ma wymienności pozycji na obwodzie i Vinales ma cały czas piłkę. Pytanie skąd Polaków wziąć na przyszły sezon. Bo ktoś musi dojść jak Koszarek odejdzie. I możliwe, że też Grosell albo kontrakt za mniejszą kasę. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl chlopaki stracili pewnosc siebie po kontuzjach garetta i lesliego. I w sunie nie ma co sie dziwic, bo jednak koszar, kulka czy berzins to jednak nie ta para kaloszy. Grzesio kaminski moglby zostac a tamtym trzem panom juz bym podziekowal.

zobaczymy co w czwartek wymysli trener, ale z dwoma kontuzjami podstawowych graczy to chyba swiata nie zawojujemy...nawet 3 miejsce sie oddala :( odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Przegraliśmy zanim rozpoczął się sezon. Zły dobór zawodników, zbieranina bez składu i ładu. Berzins, Groselle i Garett trafili za zasługi w innych klubach. Z zagranicznych koszykarzy zostawiłbym Holmana i Vinalesa, Leslie nie do końca mnie przekonuje. Kamiński i Kulka jako zmiennicy. Nie wiem dlaczego podpisano nowy kontrakt z Wyką. Ten gość bardzo mało wnosi do gry. Reasumując - zespół trzeba zbudować od nowa. Dodałbym do tego nowego...trenera. Kamiński też mnie do końca nie przekonuje. Moim zdaniem problem tkwi w polskich zawodnikach, tylko skąd ich brać. Rynek jest rozdany. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Wyka mnie nigdy nie zachwycał ale przy obecnych przepisach to niestety brak dobrych polskich zawodników podkoszowych powoduje konieczność takich kontraktów a także nadania obywatelstwa Grosellowi. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: dla mnie problem w kontuzjach, bez garetta w pierwszym meczu jeszcze jakos dawalismy rade, ale z dwoma kontuzjami to juz mega ciezko. to juz dwoch graczy mniej na parkiecie. a ile znaczy jeden gracz dobry wiecej na parkiecie pokazalo sprowadzenie holemana i to jak zdobywalimy po 100 pkt w meczach...niestwty to juz historia. Trzeba sie chyba skupic na meczu o 3 miejsce, bo finał obecnie to jak marzenie odpowiedz

grzesiek - 57 minut temu, *.centertel.pl @ws: mnie takze nie zachwyca oj nie. Jwgo pierwszy sezon w Legii najlwpszy ( tzn. pol sezonu) a pozniej coraz gorzej odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Śląsk ma doskonale zbilansowany i szeroki skład, u nas za dużo słabych punktów. Groselle, Berzins, Koszarek do wymiany. Reszta wygląda, jakby pierwszy raz się spotkali. Do tego brak zadziorności, chęci wygrania za wszelką cenę. Katastrofa na razie, oby w Warszawie nastąpiła odmiana, ale na razie smutek. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: slask tez ma problemy, zaden z ich graczy nie rzucil 20 pkt. U nas regularnie 20 pkt rzucali vinales i garett, leslie i holwman tez w tej granicy rzucania punktow byli. Przed kontuzja garetta w meczach rzuclaisny srwdnio 100 pkt jakbysmy to dzis powtorzyli to ze slaska nie byloby co zbierac. niestety garett kontuzja leslie kontuzja, vinales zapomnial co to bycie liderem, a sam holeman nie wygra meczu... odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Mimo tego składu, Śląsk na pewno jest do ogrania. Ale patrzę realnie na Legię i obecne możliwości. Poza tym nie widzę takiej ambicji, jak w grze zespolu z Wrocławia. Chodzi o cały zespół, nie poszczególnych graczy. Może jednak chłopaki się ogarną i zobaczymy 3 kolejne spotkania. Ale będzie ciężko. odpowiedz

p10 - 48 minut temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek: Ambicja nie pomoże jak nie ma zagrywek ustawionych. W obronie 71 pkt to źle nie było, więc nie jest tak, że brak zaangażowania. odpowiedz

