Marciniak sędzią meczu z Lechią

@Zdzicho: Zdzisiu, nie chcę być niemiły ale będę chamski. Bardziej odnajdziesz się w chlewie na sprzątaniu, bo na piłce i sędziowaniu się nie znasz wcale. Afrofrancja została przekręcona w finale i to jest fakt choć akurat tego nie żałuję, bo to już nie drużyna narodowa tylko zbieranina emigrantów głównie z Afryki. Messi i Argentyna byli ciągnięci do finału za uszy, by zaspokoić pragnienie największej gwiazdy w historii futbolu czyli Leo. Wystarczy policzyć i przeanalizować ile karnych dostała Argentyna i jak wątpliwe. W FIFie nastawiono się na to by nagrodzić i uhonorować Messiego za całą jego karierę. Legenda futbolu bez tytułu mistrzowskiego? Wszak to nie wypada. Inna sprawa, że Messi za całokształt zasłużył na mistrzostwo ale nie w taki sposób. Argentynie pomagali sędziowie łagodnie traktując ich brutalne faule w finale i w meczu z Holandią.

