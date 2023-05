Trener przed meczem

Runjaić: Należycie zakończyć sezon

Piątek, 19 maja 2023 r. 14:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Mecz bez większego znaczenia? Z mojej perspektywy wgląda to tak: do rozegrania pozostały nam dwa mecze. Dla nas to szansa, by należycie zakończyć sezon, zapewnić sobie 2. miejsce i pokazać atrakcyjny futbol. Chcemy pokazać dobrą postawę i zakończyć z przytupem, dwoma zwycięstwami, a najlepiej w ostatniej kolejce świętować ze swoimi kibicami przy Łazienkowskiej 3. Motywacji nam nie brakuje, a to potrzebne jest w piłce nożnej. Mam okazję przyjrzenia się zawodnikom, u których te talenty są widoczne - mówi przed meczem z Lechią trener Legii, Kosta Runjaić.









- Jestem zaskoczony, że Lechia spadła. Takie same uczucia towarzyszyły mi w ubiegłym sezonie, jak spadała Wisła Kraków. W Ekstraklasie gra się bardzo ciężko, nikt nie przyzna punktów za zasługi. Trzeba je sobie wywalczyć tydzień po tygodniu. Jak tego się nie robi, to liga jest bezlitosna i karze takie sytuacje. W ostatnich sezonach Lechia była na czołowych lokatach w tabeli, zdobywała Puchar Polski i Superpuchar. Pomyśleć sobie, że taki klub opuszcza szeregi Ekstraklasy, to daje do myślenia. Na papierze kadra Lechii wskazuje, że powinni bić się o najwyższe cele - mógłbym wymienić całą jedenastkę. Jestem przekonany, że będą chcieli godnie zakończyć sezon przed własnymi kibicami.



Slisz, Josue, Mladenović

- Od początku pracy w Legii bardzo podobało mi się nastawienie Bartosza Slisza. Grał z wielkim poświęceniem i dobro zespołu przedkładał przed własnymi korzyściami. Do tego dochodzi otoczenie, czyli zawodnicy, z którymi gra i trenuje na co dzień. Pomiędzy Josue i Sliszem udało się nawiązać nić porozumienia. Do tego dochodzi trzeci element tego trójkąta, czyli Kapustka. Więc dzięki temu mógł pokazać się dobrze w ofensywnym ustawieniu. Już na początku przeprowadziłem z nim wiele rozmów, w których zapewniałem, jak bardzo w niego wierzę. To co pokazuje na chwilę obecną, to namiastka potencjału, który w nim drzemie i będzie to widoczne w kolejnych sezonach. Poprawił grę z piłką, do przodu, przyjęcie i zabranie się z piłką. To poprawił i to umożliwiło zrobienie tego olbrzymiego kroku naprzód. Jest wielką przyjemnością obserwować, jak gra coraz lepiej.



- Oczywiście, jako trener chciałbym, aby został ten rdzeń zespołu, do którego należą Josue i Slisz, byśmy mogli tę pracę z nimi na pokładzie kontynuować. To liderzy tej drużyny i ciągnęli ja do przodu. Byłaby to wielka strata gdybyśmy nie mogli na nich liczyć w kolejnych rozgrywkach i musieli szukać nowych na ich miejsce. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Z tego co wiem rozmowy z Josue są prowadzone w dobrej atmosferze i może na przełomie kilku dni będziemy mogli powiedzieć coś więcej na temat jego przyszłość. Co do Slisza - to wiadomo, że kolejnym krokiem młodych Polaków jest wyjazd na Zachód. Nie wiem czy to dobry moment na to, by wyjechał, ale sprawa jest otwarta.



Mladenović też należy do rdzenia drużyny, którą formowałem, więc z nim też są prowadzone rozmowy. Do rozmów potrzebne są dwie strony. Jacek Zieliński prowadzi temat i zobaczymy jaki będzie finalny rezultat.



Sytuacja kadrowa

- W sobotę nie zagrają zawieszeni Jędrzejczyk i Mladenović. W całym sezonie to najgorszy tydzień jeśli chodzi o braki i absencje. Yuri Ribeiro nie będzie mógł zagrać, bo nie doszedł jeszcze do siebie po zabiegu stomatologicznym. Bartosz Kapustka i Tomas Pekhart też nie będą do mojej dyspozycji.



o Abu Hannie

- Abu Hanna? Wiem, że to nasz zawodnik i kończy mu się wypożyczenie. Latem miał u nas ciężki czas i nie spełnił oczekiwań. Na wypożyczeniu jego postawa też nie byłą taka, jakie były oczekiwania. Musimy być realistami i patrzeć, jakie będą szanse na wykorzystanie tego zawodnika. Po meczu na pewno skorzystam z okazji i z nim porozmawiam.