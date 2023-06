Reprezentacja

Polska 1-0 Niemcy. Występ Slisza

Piątek, 16 czerwca 2023 r.

Reprezentacja Polski wygrała 1-0 w towarzyskim meczu z Niemcami, rozgrywanym w Warszawie. Jedyna bramka padła w 30. minucie. Było to oficjalne pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego z kadrą. W 65. minucie na boisku pojawił się Bartosz Slisz.



Początek meczu był niezbyt interesujący, bez sytuacji bramkowych z obu stron. Dopiero w 13. minucie przed szansą na zdobycie bramki stanął Błaszczykowski, który jednak przegrał pojedynek z obrońcą i nie zdołał oddać strzału. W 16. minucie opuścił boisko i został symbolicznie pożegnany przez kolegów z zespołu oraz kibiców. W 23. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Thilo Kehrer, ale to uderzenie nie sprawiło problemów Wojciechowi Szczęsnemu. Polacy również mieli swoje okazje, ale kilkakrotnie byli na spalonym. W 29. minucie ponownie musiał interweniować Szczęsny, tym razem po dobrym uderzeniu Kai Havertz. Piłka wyszła na rzut rożny, po którym Polacy wybijali piłkę z linii bramkowej. W odpowiedzi do siatki trafił Jakub Kiwior. Polacy wykonywali rzut rożny, Sebastian Szymański idealnie dorzucił piłkę, a Kiwior głową posłał ją do siatki.



Początek drugiej połowy również był słaby w wykonaniu reprezentacji Polski. W 65. minucie na boisku pojawił się jedyny powołany legionista, Bartosz Slisz. Chwilę później ponownie Szczęsny skutecznie interweniował po uderzeniu Havertza. Kolejne minuty to okres prowadzenia gry przez Niemców, którego jednak nie potrafili wykorzystać do zdobycia wyrównującej bramki. Dobrze spisywał się także Szczęsny. W 80. minucie Biało-czerwoni mieli doskonałą okazję do podwyższenia prowadzenia, jednak dośrodkowanie po świetnym rajdzie lewą stroną nie zostało zamienione na celny strzał. Jeszcze w 88. minucie Szczęsny intuicyjnie obronił na linii uderzenie Wolfa, by po chwili dokonać tego samego po strzale Leona Goretzki.



Polska 1-0 (1-0) Niemcy

1-0 - 30' Jakub Kiwior



Polska: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński (72' Przemysław Frankowski) - Jakub Kamiński, Damian Szymański (77' Krystian Bielik), Jakub Błaszczykowski (17' Michał Skóraś), Piotr Zieliński (65' Bartosz Slisz), Sebastian Szymański (46' Karol Linetty) - Robert Lewandowski (46' Arkadiusz Milik)



żółte kartki: S. Szymański - Thiaw