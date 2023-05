33. kolejka Ekstraklasy: Śląsk opuścił strefę spadkową

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.waw.pl No to z tego wynika że Płock dziś sie pogrążył prawie ale nie takie cuda sie zdarzały w ostatniej kolejce

odpowiedz

AntyBartek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Prawidłowość jest taka, że spada druzyna która ma tego pajaca Śpiączkę w składzie:) odpowiedz

L - 20 minut temu, *.autocom.pl @AntyBartek: dokladnie. Odszedl z Korony bedacej w strefie spadkowej do Wisly w srodku tabeli i sie oba kluby zamienily miejscami. Przypadek? Nie sądze :d odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.waw.pl No to dziś 3 wpier...l miszcza Polski z rzędu się szykuje jak na razie hehe . Legia walczyła wczoraj i bramka stracona z połowy boiska potwierdza to bo w 10 byli na połowie Lechii i Kacper 25 m od bramki a co robią te miszcze z częstochowy parodia!! odpowiedz

Łódź - 6 godzin temu, *.centertel.pl ŁKS w Ekstraklasie odpowiedz

Bln - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Wstydzę się, jak zagrał Tobiasz . Naucz się szacunku drobna moneto odpowiedz

L - 22 minuty temu, *.autocom.pl @Bln: ty sie naucz szacunku do pilkarzy, przyglupie. odpowiedz

Święty Antoni - 23 godziny temu, *.aster.pl Jakoś nikt nigdzie nie pisze że po porażce Pogonii mamy zapewnione wicemistrzostwo. Kiedy feta?



Każdy to powie, ileś-tam krotni wicemistrzowie ???? odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.waw.pl @Święty Antoni : wicemistrz Polski to bardzo duże osiągnięcie biorąc pod uwagę w jakim bagnie byliśmy w zeszłym sezonie no i Puchar Nasz !! odpowiedz

Chłop ze Stali - 19.05.2023 / 14:48, *.aster.pl Wisła Płock pa pa odpowiedz

Żmija - 20.05.2023 / 14:04, *.vectranet.pl @Chłop ze Stali: dobrze by było! odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.waw.pl @Żmija : a ja bym wolał żeby jednak korona spadła a jest to mozliwe odpowiedz

Jak w Warszawie stawiam klocka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @(L)ychu: Korona w ostatnim czasie cos tam pograła. Wisła przez całą rundę totalny piach, dziś z Rakowem jedna dobra akcja, gol i przez resztę meczu autobus w bramce. Inna kwestia bezradosc Rakowa w tym miesiącu, z taką formą odpadną na pierwszym przeciwniku w el. LM. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.