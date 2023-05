Trwa 33. kolejka Ekstraklasy

W piątkowych meczach 33. kolejki Ekstraklasy Zagłębie pokonało Stal, a Lech łatwo ograł na wyjeździe Koronę. Do końcowych rozstrzygnięć pozostała już tylko jedna niewiadoma - który zespół jako trzeci opuści szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej. W najtrudniejszej sytuacji jest obecnie Śląsk Wrocław, który jednak zmierzy się z zaprzyjaźnioną Miedzią Legnica, więc można się spodziewać, że dopisze do swojego konta komplet punktów. Dużo trudniejsza przeprawa przed Wisłą Płock, na której drodze stanie Raków. Wprawdzie zespół z Częstochowy zdobył mistrzostwo Polski, ale przegrał dwa ostatnie ligowe mecze, a także spotkanie o Puchar Polski. Z kolei Wisła na dwie kolejki przed końcem zmieniła trenera - do Ekstraklasy wrócił Marek Saganowski.









33. kolejka



Zagłębie Lubin 2-0 Stal Mielec

Korona Kielce 0-3 Lech Poznań



Sobota 20.05.

godz. 15:00 Jagiellonia Białystok - Cracovia (C+ Sport)

godz. 17:30 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (C+ Sport / TVP Sport)

godz. 20:00 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (C+ Sport)

Niedziela 21.05.

godz. 12:30 Śląsk Wrocław - Miedź Legnica (C+ Sport)

godz. 15:00 Radomiak Radom - Widzew Łódź (C+ Sport)

godz. 17:30 Wisła Płock - Raków Częstochowa (C+)

Poniedziałek 22.05.

godz. 19:00 Warta Poznań - Piast Gliwice (C+ Sport)

