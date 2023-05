Slisz, Nawrocki i Muci w jedenastce 32. kolejki Ekstraklasy

Każdy z trójki wymienionych zawodników miał ogromny wkład w okazałe zwycięstwo w tym spotkaniu. Slisz wyróżnił się świetną wizją i celnością podań, notując dzięki temu dwie asysty. Albańczyk pokazał duże parcie na bramkę i zanotował jedno trafienie. Nawrocki natomiast był pewny w defensywie i również udało mu się skierować piłkę do siatki. Dla Muciego i Nawrockiego jest to trzecie takie wyróżnienie, natomiast Slisz znalazł się w jedenastce kolejki po raz pierwszy. Jedenastka 32. kolejki Dante Stipica (Pogoń) - Alan Czerwiński (Lech), Maik Nawrocki (Legia), Aleks Ławniczak (Zagłębie) - Filip Marchwiński (Lech), Bartosz Slisz (Legia), Daisuke Yokota (Górnik), Nika Kwekweskiri (Lech), Kamil Grosicki (Pogoń) - Ernest Muci (Legia), Erik Exposito (Śląsk)

