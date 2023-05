Koszykówka

Bilety i terminy meczów play-off ze Śląskiem

Poniedziałek, 15 maja 2023 r. 12:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek koszykarze Legii rozpoczną rywalizację ze Śląskiem Wrocław o awans do finału play-off w sezonie 2022/23. Znamy godziny rozpoczęcia trzech pierwszych spotkań, z których dwa pierwsze odbędą się we wrocławskiej hali Stulecia.



Mecz numer jeden rozegrany zostanie 19 maja o godzinie 20:00, a dwa dni później spotkanie rozpocznie się o 17:30. Trzeci mecz serii rozegrany zostanie w czwartek, 25 maja o godzinie 20:00 w hali OSiR Bemowo. Wszystkie półfinałowe mecze będą pokazane na żywo w sportowych kanałach Polsatu.



Terminy meczów półfinałowych:

19.05 (PT) g. 20:00 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

21.05 (ND) g. 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

25.05 (CZ) g. 20:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

ew. 27.05 (SO) Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

ew. 30.05 (WT) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa



Pierwszeństwo przy zakupie biletów mają posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii na sezon 2022/23. Bilety na spotkanie nr3 w hali na Bemowie, karneciarze kupować mogą do czwartku, 18 maja do godziny 12:00. W czwartek w południe rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów.



Karneciarze, aby zakupić bilet w przedsprzedaży powinni:

- kliknąć TUTAJ,

- wybrać miejsce, z którego chcesz nam kibicować,

- w polu „kod dostępowy” wpisać nr swojego karnetu (nr ten znajduje się przy kodzie kreskowym),

- wypełnić dane (imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu),



WAŻNE: kod z karnetu upoważnia do zakupu jednego biletu na mecz półfinału play-off



Ceny biletów na mecz półfinałowy kształtują się następująco:

Kategoria czarna: B - ulgowy - 20 zł/normalny - 30 zł

Kategoria zielona: B,D,F,G,H - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

Kategoria biała: A, E - ulgowy - 55,00 zł/normalny - 65,00 zł

Kategoria czerwona: A, E - ulgowy - 70,00 zł/normalny - 80,00 zł

VIP: ulgowy - 125 zł/normalny - 249,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.