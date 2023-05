Koszykówka

Zapowiedź 1. meczu play-off ze Śląskiem

Czwartek, 18 maja 2023 r. 12:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W najbliższy piątek we Wrocławiu Legia Warszawa rozpocznie rywalizację w półfinale play-off. Finaliści zeszłorocznych mistrzostw Polski tym razem spotykają się na wcześniejszym etapie, a drużyna, która zwycięży trzykrotnie, zapewni sobie grę w wielkim finale.



Jako że zarówno Legia, jak i Śląsk mierzą wysoko, możemy spodziewać się niezwykle ciekawej, pasjonującej rywalizacji w każdym ze spotkań. Seria rozpoczyna się na Dolnym Śląsku, bowiem to WKS posiada przewagę parkietu - w sezon zasadniczy zakończyli na miejscu pierwszym, podczas gdy Legia była na tym etapie czwarta. Z kolei w pierwszej rundzie play-off legioniści zaprezentowali się lepiej od wrocławian i zapewnili sobie awans już po trzech spotkaniach ze Spójnią. Tymczasem Śląsk awans do półfinału wyszarpał dopiero w czwartej kwarcie czwartego meczu z ósmym po sezonie zasadniczym Treflem Sopot.







Śląsk w sezonie zasadniczym poniósł osiem porażek w 30 spotkaniach. Seria 14. wygranych ligowych na początek sezonu musiała robić wrażenie. Pierwszej porażki gracze WKS-u doznali dopiero 5 stycznia w Łańcucie (-13). Mniej więcej wtedy zaczęła się zdecydowanie gorsza seria wrocławian, choć akurat słabszego momentu Śląska nie wykorzystali legioniści, przegrywając w hali Stulecia 77:83. W tamtym spotkaniu nasz zespół zagrał bez chorego Łukasza Koszarka, a po raz pierwszy w naszych barwach zagrał Kyle Vinales, który przed debiutem z eLką na piersi, nie miał czasu na wspólne treningi z nowymi kolegami. Przed meczem z Legią, Śląsk przegrał ze Spójnią (-2), później zaś kolejno z Anwilem (-9), Kingiem (-12), Czarnymi (-12), a niedługo później z MKS-em Dąbrowa (-8). Słabsza seria ligowa, a także kiepskie wyniki w EuroCupie (tylko jedno zwycięstwo) sprawiły, że działacze Śląska zdecydowali się na zmianę trenera. Andreja Urlepa, który doprowadził drużynę do mistrzostwa kraju w minionym sezonie, zwolniono 24 lutego. Słoweńca zastąpił 55-letni Turek, Ertuğrul Erdoğan, który prowadził m.in. Fenerbahce, Galatasaray, Turk Telekom Ankara, czy Istanbul BB. Ostatnim zespołem, który prowadził (przez kilka miesięcy) był Galatasaray w roku 2020. Reszta sztabu Śląska pozostała bez zmian.



Jeszcze przed zmianą trenera, w klubie doszło do dwóch zmian kadrowych. Zespół opuścili Kodi Justice oraz Conor Morgan. Ten pierwszy, po tym jak dołączył do Śląska w połowie listopada (wcześniej udanie występował w klubie w minionym sezonie), był chwalony za swoją postawę (w czterech meczach miał dwucyfrowe zdobycze punktowe), ale po przegranym spotkaniu w Łańcucie, trener Urlep zdecydował się na zapisane w umowie z graczem jednostronne zakończenie współpracy. Z kolei kanadyjskiego skrzydłowego, Conora Morgana wykupił występujący w BCL, turecki Bahçeşehir Koleji. Parę tygodni później z zespołem pożegnał się również Ukrainiec, Serhii Pavlov, który zdążył rozegrać tylko dwa mecze na parkietach EBL.



W miejsce sprzedanego Morgana, Śląsk wykupił z Torunia serbskiego rzucającego - Vasę Pušicę. Przyjście tego zawodnika odbywało się w niecodziennych okolicznościach - gracz zgłosił bowiem w Toruniu problemy zdrowotne, a po cichu rozmawiał z nowym pracodawcą. To sprawiło, że kiedy niedługo po przenosinach do WKS-u, wraz z nowym klubem przyjechał na mecz do Torunia, nie mógł liczyć na ciepłe przywitanie. W Śląsku odgrywa zdecydowanie mniejszą rolę niż w Toruniu, i w ciągu niespełna 20 min. na parkiecie, zdobywa 10.5 pkt., trafiając za 3 na niesamowitej skuteczności - 48.6%.



W lutym we Wrocławiu dokonano jeszcze jednego transferu - sprowadzono irlandzkiego skrzydłowego, Donovana Mitchella. Zawodnik zdobywa średnio 6.5 pkt. na mecz. W połowie marca do gry wrócił z kolei Jakub Karolak, który poważnej kontuzji doznał w fazie play-off poprzedniego sezonu. Były gracz naszego klubu, po długiej rehabilitacji, był stopniowo wprowadzany do gry, a obecnie zdarzają mu się nawet około 20-minutowe występy. Karolak słynie przede wszystkim z dobrej gry obronnej, jak również świetnego rzutu za 3 (w tym sezonie 38.2%).



Bez wątpienia liderem zespołu Śląska jest Jeremiah Martin, który zdobywa średnio 18.8 pkt. na mecz (w ciągu 31 min.), a także notuje 5.3 as. i wymusza 6 przewinień. Z linii rzutów wolnych trafia dość przeciętne 72.7%, skuteczność z dystansu również pozostawia wiele do życzenia (20.4% za 3). W ostatnim meczu I rundy play-off przeciwko Treflowi, Martin grał bardzo przeciętnie przez trzy kwarty, ale w ostatnich dziesięciu minutach, to właśnie za jego sprawą, wrocławianie zapewnili sobie awans do półfinału. Na pewno niezwykle ciekawe w całej serii półfinałowej, będą pojedynki Martina z Kyle'm Vinalesem, który w serii ćwierćfinałowej zatrzymał świetnego Fortsona.



Drugim strzelcem wrocławskiego zespołu jest Aleksander Dziewa - jednego z najlepszych Polaków na tej pozycji, który prawdopodobnie po obecnych rozgrywkach wyjedzie zagranicę. Dziewa notuje średnio 13.4 pkt. na mecz, dobrze rzuca z dystansu (43.8%), a także notuje 4.6 zbiórki. Za jego powstrzymanie odpowiadać będzie z pewnością przede wszystkim Aric Holman - gracz o wiele bardziej zwrotny aniżeli Groselle, który w dwóch spotkaniach sezonu zasadniczego krył Dziewę.



Zmiennikiem Martina jest Łukasz Kolenda, mogący grać również na pozycji numer dwa - zawodnik zdobywa 12.2 pkt. i notuje 2.8 as. Podobną liczbę minut (ok. 25), z tym że na pozycjach 3-4 dostaje Jakub Nizioł, który w sezonie 2019/20 reprezentował barwy Legii. Nizioł zdobywa w obecnych rozgrywkach 10.9 pkt., nieźle zbiera (4.6 zb.) i doskonale czuje się w szybkich atakach. Z polskiej rotacji trener Erdogan ma do dyspozycji również Daniela Gołębiowskiego (śr. 5.2 pkt. w 21 min.), wspomnianego Karolaka, a także podkoszowego Szymona Tomczaka i obwodowego Aleksandra Wiśniewskiego. Blisko 25 minut na parkiecie gra doskonale znany skrzydłowy Ivan Ramljak (śr. 6.7 pkt. i 5.5 zb.), dla którego jest to trzeci kolejny sezon w barwach WKS-u. Justin Bibbs w minionym sezonie rozegrał zaledwie cztery mecze ligowe w Śląsku, z później długa przerwa w grze była spowodowana zerwaniem ścięgna Achillesa. Zawodnik wrócił do gry dopiero w grudniu zeszłego roku, a najlepsze spotkanie rozegrał półtora miesiąca później - przeciwko Legii zdobywając 18 pkt., trafiając 7/18 z gry.



W obecnym sezonie Legia dwukrotnie przegrała ze Śląskiem, najpierw na początku rozgrywek na Torwarze (-13), a później w hali Stulecia (-6). W obu przypadkach legioniści grali zupełnie inaczej niż ma to miejsce obecnie - przede wszystkim za sprawą Vinalesa, Holmana i Garretta. W minionym sezonie w finałach Śląsk zwyciężył 4:1, ale musimy pamiętać, że sytuacja kadrowa Legii w trakcie tej serii była bardzo trudna - najpierw niedostępny był kontuzjowany Adam Kemp, później poważnej kontuzji nabawił się Grzegorz Kulka, a następnie z gry wyłączony był Jure Skifić. Jedyny mecz serii legioniści wygrali wówczas w hali Orbita. Z kolei w sezonie zasadniczym 2021/22, podopieczni Wojciecha Kamińskiego po porażce na Bemowie, zwyciężyli w rundzie rewanżowej w hali Stulecia 91:78. Przed dwoma laty nasze kluby mierzyły się w "bańce" w Ostrowie Wielkopolskim w rywalizacji o brązowy medal. Wówczas rywalizacja prowadzona była do dwóch wygranych, nie zaś jak obecnie systemem mecz i rewanż. Po wygranym pierwszym meczu przez Legię, w drugim lepszy okazał się Śląsk, a w decydującym, trzecim spotkaniu do rozstrzygnięcia losów rywalizacji konieczna była dogrywka. Kiedy wydawało się, że nic nie odbierze Legii medalu, na 0.9 sekundy przed końcem trójkę na zwycięstwo (86:85) zdobył Elijah Stewart.



Legioniści pierwszą rundę zakończyli parę dni przed Śląskiem, dzięki wygranej ze Spójnią 3:0, co zapewniło im dłuższy okres regeneracji przed serią półfinałową. Śląsk ma w tym sezonie zdecydowanie więcej rozegranych spotkań, przez rywalizację w EuroCup, więc i takie niuanse mogą mieć znaczenie. Najważniejsze, że wszyscy w kadrze Legii są gotowi do gry. Billy Garrett, który pauzował przez kilka tygodni, zagrał już w dwóch ostatnich spotkaniach ze Spójnią, i szczególnie w spotkaniu numer 3, potwierdził wysoką dyspozycję. Z kolei Kyle Vinales jest prawdziwym generałem "Zielonych Kanonierów". Warto zwrócić uwagę, że Kyle w każdym spotkaniu w naszych barwach zanotował dwucyfrową zdobycz punktową, a do tego rozdaje 6.2 asysty. Od trzech miesięcy forma legionistów ciągle rośnie i mamy nadzieję, że potwierdzeniem tego będzie rywalizacja o miejsce w finale ze Śląskiem. Każdy z graczy z eLką na piersi musi zostawić serce na parkiecie, abyśmy po raz drugi z kolei zobaczyli nasz zespół w walce o złoto.



Początek piątkowego meczu zaplanowano na godzinę 20:00, a bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport. Mecz rozegrany zostanie w hali Stulecia przy ulicy Wystawowej 1 - tak jak zeszłoroczne mecze finałowe pomiędzy naszymi drużynami. W tegorocznych ćwierćfinałach z Treflem, Śląsk grał w mniejszej wrocławskiej hali - Orbita. Piątkowy mecz będzie mogło obejrzeć na żywo niespełna 5,3 tysiąca fanów.



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 22-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,7 / 78,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,0%



Skład: Jeremiah Martin, Łukasz Kolenda (rozgrywający), Justin Bibbs, Daniel Gołębiowski, Vasa Pusica, Aleksander Wiśniewski Kuba Piśla (rzucający), Jakub Karolak, Donovan Mitchell, Jakub Nizioł, Ivan Ramljak, Michał Mindowicz, Mikołaj Adamczak (skrzydłowi), Aleksander Dziewa, Artsiom Parakhouski, Szymon Tomczak, Maciej Bender (środkowi)

trener: Ertugrul Erdogan, as. Andrzej Adamek, Maciej Maciejewski, Adrian Mroczek-Truskowski, Maksym Papacz.



Przewidywana wyjściowa piątka: Jeremiah Martin, Daniel Gołębiowski, Jakub Nizioł, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa.



Najwięcej punktów: Jeremiah Martin 507 (śr. 18,8), Aleksander Dziewa 430 (13,4), Łukasz Kolenda 402 (12,2), Jakub Nizioł 348 (10,9).



Ostatnie wyniki: Spójnia (d, 99:66), Legia (w, 63:76), Anwil (w, 73:75), King (w, 78:103), Czarni (w, 75:77), Twarde Pierniki (d, 79:74), MKS (w, 96:103), Start (d, 91:84), Astoria (w, 99:111), GTK (w, 71:91), Trefl (w, 74:88), Arka (d, 87:80), Stal (d, 83:68), Zastal (d, 85:78), Sokół (w, 92:85), Spójnia (w, 81:79), Legia (d, 83:77), Anwil (d, 82:91), King (d, 66:78), Czarni (d, 74:86), Twarde Pierniki (w, 74:83), Start (w, 70:100), Astoria (d, 101:90), GTK (d, 84:73), Trefl (d, 71:67), Arka (w, 87:70), MKS (d, 80:88), Stal (w, 68:75), Zastal (w, 67:85), Sokół (d, 75:76), Trefl (d, 80:73), Trefl (d, 87:95), Trefl (w, 80:88), Trefl (w, 75:84).

EuroCup: Gran Canaria (w, 92:81), Buducnost Podgorica (d, 58:98), Towers Hamburg (w, 87:83), Turk Telekom Ankara (d, 71:75), Promitheas Patras (d, 76:78), London Lions (w, 97:80), Paris Basketball (d, 69:77), Hapoel Tel Awiw (w, 103:73), Dolomiti Trento (d, 80:57), Gran Canaria (d, 79:91), Buducnost Podgorica (w, 82:71), Hamburg Towers (d, 64:100), Turk Telekom Ankara (w, 76:73), Promitheas Patras (w, 90:66), London Lions (d, 76:83), Paris Basketball (w, 89:85), Hapoel Tel Aviv (d, 76:87), Dolomiti Trento (w, 72:61).



Ostatnie mecze obu drużyn:

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 24-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,0 / 80,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,3%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 352 (śr. 20,7), Billy Garrett 291 (16,2), Travis Leslie 433 (14,9), Aric Holman 208 (14,9), Geoffrey Groselle 290 (10,0).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81), Spójnia Stargard (d, 84:77), Spójnia Stargard (d, 91:78), Spójnia Stargard (w, 82:93).



Termin meczu: piątek, 19 maja 2023 roku, g. 20:00

Adres hali: Wrocław, ul. Wystawowa 1 (hala Stulecia)

Pojemność hali: 5242 miejsca

Ceny biletów: 35, 40, 45, 50, 60 (ulgowe) oraz 45, 50, 55, 60, 70, 200 i 300 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport