Legioniści nominowani do nagród sezonu

Ekstraklasa wybrała nominowanych do nagród dla najlepszych piłkarzy i trenera tegorocznych rozgrywek. Uroczyste podsumowanie sezonu, połączone z wręczeniem statuetek laureatom, odbędzie się w poniedziałek 28 maja podczas Gali Ekstraklasy. Wśród nominowanych jest trzech przedstawicieli Legii Warszawa - Kacper Tobiasz, Josue i Kosta Runjaić.

Kradziej - 17 minut temu, *.chello.pl Bramkarz sezonu to powinien być Tobiasz ale reszta to pewnie będzie wciskanie srakowa odpowiedz

Szmu(L)ki - 38 minut temu, *.aster.pl Dadzą srakowowi bramkarza i trenera odpowiedz

