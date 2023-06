Legioniści ze Szczecinka po raz 5. organizują Dzień Dziecka

W sobotę, 10 czerwca w godzinach 12:00-16:00, Legijny Szczecinek organizuje 5. Dzień Dziecka z Legią Warszawa. Piknik dla najmłodszych kibiców naszego klubu odbędzie się na terenie przylegającym do hali Ślusarnia. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy całe rodziny! Wśród atrakcji przewidziano m.in. darmowy poczęstunek (grill, ognisko, lody, popcorn, gofry, napoje), słodycze dla wszystkich dzieciaków, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, zabawy z animatorem, dmuchane zamki, pianę wodną, malowanie twarzy i tatuaży, wystrzałowe konfetii, turniej w FIFA 23, a także wiele, wiele innych. Tak jak podczas poprzednich edycji, imprezę poprowadzi DJ Przemo.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.