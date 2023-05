Josue nominowany do Piłkarza Sezonu 2022/23

Piłkarz Sezonu zostanie wybrany w głosowaniu wszystkich zawodników osiemnastu klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wraz z pozostałymi laureatami poznamy go w trakcie uroczystej Gali Ekstraklasy. Transmisja rozpocznie się w poniedziałek, 29 maja o godzinie 20:30 na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Family i TVP oraz na YouTube.

Ekstraklasa nominowała pięciu zawodników do najcenniejszej nagrody indywidualnej sezonu. W gronie kandydatów do tytułu Piłkarza Sezonu 2022/2023 znaleźli się: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Marc Gual (Jagiellonia Białystok), Josue (Legia Warszawa), Michał Skóraś (Lech Poznań) oraz Fran Tudor (Raków Częstochowa). Wskazała ich kapituła złożona z dziennikarzy oraz ekspertów.

