25 maja PZPN zdecyduje o terminie Superpucharu

Raków rywalizację w europejskich pucharach rozpocznie najwcześniej z polskich drużyn, bowiem I rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów zaplanowano na 11-11 oraz 18-19 lipca. Legia z kolei swoje pierwsze mecze w Lidze Konferencji (w drugiej rundzie eliminacyjnej) rozegra później, parę dni po inauguracyjnym meczu ligowym, tj. 27 lipca oraz 3 sierpnia.

Warka80 - 25 minut temu, *.artcom.pl A jaki jest problem żeby grać np 4 czerwca w niedzielę tydzien później po ostatniej kolejce? odpowiedz

Wycior - 10 minut temu, *.vectranet.pl @Warka80: to chyba termin reprezentacji… odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Legia ma bardzo długa tradycję olewania tego meczu...

Najstarsi górale już niemal nie pamiętają kiedy wygraliśmy ten "Superpuchar" To mecz, którego w zasadzie nikt nie obchodzi...

Ten finał powinien być rozgrywany teraz, to może byłoby większe zainteresowanie, a nie w wakacje jak pies z kulawą nogą tego nie ogląda.

Dodatkowo w nowym sezonie to już będą inne drużyny (inni gracze) niż te, które wygrały puchar lub ligę... odpowiedz

Mason - 28 minut temu, *.aster.pl @kaktus:

tradycja tej rywalizacji to jest w Anglii; a nie w Polsce - razem ten mecz był raz go nie było

np 2013 Legia wygrała dublet - a nie było meczu finałowego

kiedyś w Hiszpanii w latach 80-tych była tradycja jeżeli jedna drużyna wygra Ligę i Puchar automatycznie dostaje Superpuchar odpowiedz

