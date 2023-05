KSW

Intensywne przygotowania Arka Wrzoska przed walką na Narodowym

Środa, 17 maja 2023 r. 11:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwa i pół tygodnia pozostało do walki Arkadiusza Wrzoska z Rumunem, Bogdanem Stoicą w ramach XTB KSW Colosseum 2 na stadionie Narodowym. W ostatnim czasie legionista obecny był na Narodowym na finale Pucharu Polski pomiędzy Legią i Rakowem, po którym od razu udał się na trening.



- Piłkarze pokazali charakter. To takie nasze legijne hasło - do końca! Tutaj walczy się do końca, tak jak piłkarze w finale z Rakowem, w którym od szóstej minuty grali w dziesięciu i cały mecz bronili się - opowiada Arek.









Arek intensywnie przygotowuje się do trzeciej walki MMA, która odbędzie się w dniu jego 31. urodzin - 3 czerwca. - Trzeci czerwca to nie tylko gala na Narodowym, ale i dzień moich urodzin. Będą to na pewno ciekawe urodziny, bo nigdy nie robiłem imprezy na tyle osób. Zawsze dostaje się prezenty na urodziny, a w tym roku ja dam kibicom prezent oraz powód do świętowania - mówi Wrzosek.



Sparingi, treningi z zagranicznymi, doświadczonymi trenerami, przygotowania w Holandii - bardzo intensywne są ostatnie tygodnie poprzedzające galę. W obszernym materiale video "Dzień z Arkadiuszem Wrzoskiem", który przygotowało KSW, możecie poznać legionistę znacznie lepiej - dowiedzieć się, do którego liceum uczęszczał, a także na jakiej pozycji grał w piłkę w stołecznej Agrykoli. Arek wspomina m.in. o debiucie w pierwszej lidze... tenisa stołowego, a także pierwszych treningach sportów walki pod okiem Igora Kołacina.







Stoica to uznany kick-bokser, dla którego walka z Wrzoskiem będzie debiutem w klatce MMA. 33-latek słynie z ataków nożnych, głównie kolan i wysokich kopnięć. Na ringach kick-bokserskich wygrał 57 pojedynków, z których 40 zakończył przed czasem. Ostatni pojedynek w marcu tego roku zakończył spektakularnym latającym kolanem.



Na razie sprzedanych zostało ponad 40 tysięcy biletów na galę KSW, która odbędzie się 3 czerwca. Ponad 3 tysiące z nich, na sektory dla swoich kibiców, rozprowadził sam Arek Wrzosek, co jest rekordem KSW.