Koszykówka

Terminy wszystkich meczów półfinałowych ze Śląskiem

Środa, 17 maja 2023 r. 10:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Znane są już godziny rozpoczęcia wszystkich meczów pomiędzy Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław w ramach półfinałowej rywalizacji play-off w sezonie 2022/23. Przypomnijmy, że otwarta sprzedaż biletów na mecz numer 3 (25 maja na Bemowie) rozpocznie się jutro o godzinie 12:00 TUTAJ. Do tego czasu pierwszeństwo w zakupie biletów mają posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii.



Pierwsze dwa spotkania rozegrane zostaną w hali Stulecia w najbliższy piątek o 20:00 oraz w niedzielę o 17:30. Mecz numer trzy odbędzie się w hali na Bemowie, 25 maja (czwartek) o 20:00. Jeśli do wyłonienia finalisty potrzebne będą kolejne spotkania, te rozegrane zostaną w sobotę, 27 maja o 20:00 na Bemowie oraz we wtorek, 30 maja również o 20:00 we Wrocławiu.



Terminy meczów półfinałowych:

19.05 (PT) g. 20:00 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [hala Stulecia]

21.05 (ND) g. 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [hala Stulecia]

25.05 (CZ) g. 20:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [ul. Obrońców Tobruku 40]

ew. 27.05 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [ul. Obrońców Tobruku 40]

ew. 30.05 (WT) g. 20:00 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa



Finały: 2.06 (PT), 4.06 (ND), 7.06 (ŚR), 9.06 (PT), 12.06 (PO), 15.06 (CZ), 18.06 (ND)



O 3. miejsce: 3.06 (SO), 6.06 (WT)