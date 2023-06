Legia Warszawa 29-17 Hegemon Mysłowice. Legia utrzymała się w lidze

W ostatnim meczu sezonu, o utrzymanie w 1. lidze, Legia Warszawa wygrała z Hegemonem Mysłowice 29-17. Do przerwy legioniści prowadzili 19-10. Z ligi spadł Hegemon, ale niewykluczone, że 1. liga zostanie w przyszłym sezonie rozszerzona do 8 zespołów. Legia Warszawa 29-17 (19-10) Hegemon Mysłowice punkty Legia: Maciej Lenartowicz - 5 (P), Daniel Żołkowski - 4 (2 pd), Saba Kharaishvili - 10 (2 P), Teimuraz Kharaishvili - 5 (P), ? - 5 (P) punkty Hegemon: 3 (K), 10 (P), 4 (2 pd) P - przyłożenie pd - podwyższenie K - karny Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Krzysztof Kucharski, 3. Brighton Zimondi, 4. Adam Matys, 5. Maciej Żarnowski, 6. Dawid Poznański, 7. Saba Kharaishvili, 8. Kamil Czajka, 9. Wojciech Borys, 10. Daniel Żołkowski, 11. Kamil Wilkowski, 12. Simon Mikaberidze, 13. Kornel Szeląg, 14. Mariusz Ilczuk, 15. Maciej Lenartowicz rezerwa: 16. Krzysztof Książek, 17. Robert Sobiesiak, 18. Bartosz Bardziński, 19. Daniel Gajda, 20. Krzysztof Bielec, 21. Teimuraz Kharaishvili, 22. Grzegorz Osiadacz, 23. Szymon Skomorucha Hegemon: 1. Arkadiusz Czech, 2. Jakub Topolski, 3. Marek Odoliński, 4. Marcin Pyka, 5. Dominik Styczeń, 6. Jarosław Tatar, 7. Michał Baster, 8. Przemysław Rejentowicz, 9. Łukasz Stalmach, 10. Grzegorz Soporski, 11. Wojciech Oczkowicz, 12. Kamil Radzik, 13. Aleksander Katolik, 14. Szymon Sorek, 15. Juliusz Krawiec rezerwa: 16. Ondrej Bencik, 17. Bartosz Luppa, 18. Wojciech Koper, 19. Jakub Wolny, 20. Piotr Kubica, 21. Miłosz Knap, 22. Bartosz Grohs, 23. Mariusz Kisiel

