Plus sezonu

Plus sezonu: Josue

Czwartek, 1 czerwca 2023 r. 10:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Po każdym z meczów ocenialiśmy piłkarzy Legii. W zeszłym sezonie najwięcej plusów otrzymał Mateusz Wieteska. W obecnym w naszej klasyfikacji zwyciężył Josue. Kapitan "Wojskowych" otrzymał aż 22 pozytywne noty.



Najwięcej plusów:

1. Josue - 22 (37 meczów w sezonie 2022/23, ok. 59% pozytywnie ocenionych występów)

2. Maik Nawrocki - 20 (30 meczów w sezonie 2022/23, ok. 67% pozytywnie ocenionych występów)

3. Artur Jędrzejczyk - 18 (30 meczów w sezonie 2022/23, ok. 60% pozytywnie ocenionych występów)

3. Rafał Augustyniak - 18 (30 meczów w sezonie 2022/23, ok. 60% pozytywnie ocenionych występów)









Portugalczyk był bezwzględnym liderem w tym sezonie. W większości spotkań robił ogromną różnicę w środku pola. Patrząc na jego magiczne zagrania, można się czasem zastanawiać, co on robi w Ekstraklasie? Josue szybko został ulubieńcem fanów ze stolicy, którzy naciskali, aby został w Warszawie na kolejny sezon. Ostatecznie podpisał nowy kontrakt, więc miejmy nadzieję, że ponownie będzie zaskakiwał, a przede wszystkim pomagał zespołowi w walce o mistrzostwo Polski. Tylko dwie pozytywne oceny mniej od Josue, a zarazem większy procent plusów w spotkaniach, wykręcił Maik Nawrocki. Młody stoper świetnie rozpoczął sezon i choć później przytrafił mu się lekki spadek formy, to koniec końców wrócił na właściwe tory. Był ostoją linii obronnej. Można się spodziewać, że latem Legia otrzyma za niego kilka konkretnych ofert transferowych, bo za defensorem bardzo udany sezon. Po 18 plusów zgromadzili Artur Jędrzejczyk i Rafał Augustyniak. Fakt, że "Jędza" znalazł się wysoko w klasyfikacji, nie powinien dziwić nikogo. Stoper co roku zajmuje lokaty w czubie pod względem zdobytych pozytywnych not i nie inaczej jest teraz. Cieszy, że podobny poziom do Jędrzejczyka, a czasami nawet wyższy, prezentował Rafał Augustyniak. Pomocnik od początku podkreślał, że pozycja stopera nie jest dla niego. W bólach "uczył" się gry na środku defensywy, lecz ostatecznie wyrósł na bardzo solidnego obrońcę. W wielu spotkaniach grał po profesorsku.



Najwięcej minusów:

1. Paweł Wszołek - 18 (40 meczów w sezonie 2022/23, 45% negatywnie ocenionych występów)

1. Ernest Muci - 18 (37 meczów w sezonie 2022/23, ok. 49% negatywnie ocenionych występów)

2. Maciej Rosołek - 17 (40 meczów w sezonie 2022/23, ok. ok. 43% negatywnie ocenionych występów)

3. Bartosz Kapustka - 15 (34 meczów w sezonie 2022/23, ok. 44% negatywnie ocenionych występów)



Najwięcej minusów w sezonie 2022/23 otrzymali Paweł Wszołek i Ernest Muci. Dla wielu może to być spore zaskoczenie, lecz trzeba pamiętać, że sezon składa się z dwóch rund, a jesienna nie była udana dla skrzydłowego Legii. Wszołek znikał na długie fragmenty czy podejmował błędne decyzje. W roku 2023 prezentował się lepiej, o czym świadczą cztery bramki i sześć asyst, które zdobył wiosną we wszystkich rozgrywkach. Tyle samo negatywnych not otrzymał Ernest Muci, który po dobrym początku sezonu miał przestój. Z czasem odpalił, grał inteligentniej i z większym polotem. 17 minusów dostał Maciej Rosołek. Napastnik w tym sezonie miał spore wahania formy. Do połowy marca na ekstraklasowych boiskach strzelił tylko jednego gola, lecz później jego dyspozycja szła w górę. W ostatnich czterech ligowych grach aż trzykrotnie trafił do siatki rywali. Miejmy nadzieję, że 21-latek podtrzyma wysoką skuteczność. Trzecie miejsce zajął Bartosz Kapustka, co do którego oczekiwania były większe. Miał dużo przeciętnych spotkań, kiedy był niewidoczny i nie brał na siebie gry.



Klasyfikacja:

Josue - 22 / 6

Maik Nawrocki - 20 / 2

Artur Jędrzejczyk - 18 / 1

Rafał Augustyniak - 18 / 4

Bartosz Slisz - 15 / 11

Kacper Tobiasz - 14 / 3

Yuri Ribeiro - 14 / 4

Paweł Wszołek - 13 / 18

Filip Mladenović - 12 / 9

Ernest Muci - 12 / 18

Bartosz Kapustka - 9 / 15

Lindsay Rose - 8 / 3

Igor Strzałek - 7

Dominik Hładun - 6 / 1

Tomas Pekhart - 6 / 4

Matthias Johansson - 6 / 5

Maciej Rosołek - 6 / 17

Makana Baku - 5 / 7

Carlitos - 5 / 12

Cezary Miszta - 3 / 1

Blaz Kramer - 3 / 2

Patryk Sokołowski - 3 / 4

Igor Charatin - 2 / 1

Jurgen Celhaka - 1

Robert Pich - 1 / 7

Mateusz Wieteska - 1



Najlepsze plusy sezonów:

1. Josue - 22 - ok. 59% pozytywnie ocenionych występów (sezon 2022/23)

2. Mateusz Wieteska - 27 - ok. 55% pozytywnie ocenionych występów (sezon 2021/22)

3. Luquinhas - 18 - ok. 53% pozytywnie ocenionych występów (sezon 2020/21)